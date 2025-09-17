List Trumpa do Nawrockiego. Bielan: Nieładny ruch ze strony ambasady
List Trumpa do Nawrockiego. Bielan: Nieładny ruch ze strony ambasady

Dodano: 
Europoseł Adam Bielan
Europoseł Adam Bielan Źródło: PAP / Andrzej Lange
Bardzo nieładnie się panowie bawicie – powiedział Adam Bielan, odnosząc się do wycieku z polskiej ambasady w Waszyngtonie informacji o liście napisanym przez Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego.

W środę RMF FM podało informację o liście napisanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do prezydenta Karola Nawrockiego. "Biały Dom przekazał poprzez polską ambasadę w Waszyngtonie list od prezydenta Donalda Trumpa dla prezydenta Karola Nawrockiego. Został już przesłany pocztą dyplomatyczną do Polski" poinformowała rozgłośnia. Jak podkreślono, na razie nie jest jasne, czego dotyczy dokument. Taką samą informację podała stacja TVN24.

Wyciekła informacja o liście Trumpa do Nawrockiego. Bielan: Bardzo nieładny ruch ze strony ambasady

Nowe światło na sprawę listu amerykańskiego przywódcy rzucają słowa Adama Bielana. Polityk Prawa i Sprawiedliwości został o nią zapytany przez Bogdana Romanowskiego w porannej audycji Radia ZET. Przyznał, że nie zna treści listu. Podkreślił jednocześnie, iż obawia się, a nawet to wie, że nie zna jej również sam prezydent Nawrocki.

Rozmawiałem przed chwilą z szefem jego gabinetu ministrem Szefernakerem i to jest bardzo nieładny ruch ze strony ambasady polskiej w Waszyngtonie, która wciąż nie ma ambasadora, ma jedynie kierownika placówki, że przecieka fakt o tym, że list został wysłany, zanim trafi na biurko prezydenta. Bardzo nieładnie się panowie bawicie podkreślił Adam Bielan.

Bielan: Mam nadzieję, że winni zostaną szybko ukarani

Eurodeputowany zauważył, że w informacji podanej przez Marcina Wronę z TVN24 jest wprost podana informacji, że ten list przeszedł przez ambasadę.

Natomiast mam nadzieję, że ten list dotrze wkrótce fizycznie do Warszawy. Z całą pewnością ujawnienie tego faktu, przeciek do mediów nie powinien mieć miejsca i mam nadzieję, że winni tego zostaną szybko ukarani podsumował.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: Radio Zet
