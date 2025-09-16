Prezydent Nawrocki we francuskiej TV: Europa powoli się budzi

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się we wtorek w Paryżu ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem. Rozmowa przywódców dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, w tym wschodniej flanki NATO i sytuacji w naszym regionie, a także polityki w ramach Unii Europejskiej, w tym umowy handlowej Mercosur.

Wcześniej prezydent Nawrocki odwiedził Berlin, gdzie poruszył tematy takie jak bezpieczeństwo i gospodarka oraz wezwał niemieckie władze do wypłaty Polsce reparacji za II wojnę światową.

Nawrocki: Budujemy potencjał odstraszania

– Polska jest od czterech lat w czasie wojny hybrydowej; atakowane są nasze granice. Jesteśmy pod presją migracyjną. Atakowana jest nasza przestrzeń Morza Bałtyckiego i przestrzeń powietrzna – mówił w wywiadzie dla francuskiej stacji LCI Karol Nawrocki, podkreślając, że NATO "jest gotowe reagować".

– My w Sojuszu Północnoatlantyckim, kraje europejskie musimy być razem, musimy współtworzyć siłę. 10 września był także lekcją sojuszniczego odpowiadania na zaczepki Władimira Putina – zaznaczył prezydent Polski, przekazując Francuzom podziękowania za gesty okazywane po wydarzeniach z nocy z 9 na 10 września, kiedy polską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszyły rosyjskie drony.

– My dzisiaj budujemy potencjał odstraszania. My – Polska, Francja i inne kraje Unii Europejskiej oraz NATO – musimy się zbroić, dążyć do 5 procent PKB, jak ustalono to na szczycie w Hadze. Robimy to po to, by wojny nie było. By budować potencjał odstraszania – podkreślił.

"Takie były początki Europy"

Nawrocki był również pytany o zmiany światopoglądowe w Europie. – Mam nadzieję, że stworzymy konserwatywną Europę. Co widzę pod tym hasłem? Europę, która nie będzie powtarzać błędów w odniesieniu do Zielonego Ładu, z zakresu polityki migracyjnej. Europę, która jest Europą ojczyzn, a więc spójny organizm ekonomiczny, gospodarczy, graniczny, ale jednak z różnorodnością, tożsamością, dziedzictwem różnych krajów. Takie były początki Europy – powiedział.

– Myślę, że w istocie Europa powoli się budzi i musi się obudzić w kontekście tego, co do tej pory w kwestiach społecznych Europę niszczyło. Myślę, że w wielu sprawach państwa Europy Zachodniej dostrzegają te rzeczy, które doprowadziły do pewnego kryzysu, a Polska i kraje Europy Środkowej są w tej szczęśliwej sytuacji, że nie muszą popełniać tych błędów – zauważył.

