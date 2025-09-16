Cenckiewicz reaguje na wpis szefa MON. "Dalszej polemiki nie będzie"

We wtorek dziennik "Rzeczpospolita" poinformował, powołując się na anonimowe źródła w "najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem", że dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie nie został uszkodzony przez spadającego rosyjskiego drona, a przez wystrzeloną przez polski samolot F-16 zabłąkaną rakietę przeciwlotniczą AIM-120 AMRAAM.

Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 września. Wówczas, w trakcie ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Uruchomiono procedury obronne. Bezzałogowce, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

Cenckiewicz odpowiada wicepremierowi

"Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Maciej Klisz przekazał wszystkie informacje oraz wnioski płynące z analizy działań podjętych w wyniku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. O zdarzeniach poinformowani zostali przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz resortu obrony. Za pełne wyjaśnienie tych zdarzeń odpowiadają służby, a działania są prowadzone zgodnie z procedurami. Efekty i wnioski zostaną przekazane po jego zakończeniu" – napisał na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Sugestie o próbach utajnienia lub przemilczania powyższych zdarzeń są kłamstwem. Wojskowi i służby wykonują swoją pracę wzorowo, a pełną odpowiedzialność za straty powstałe w wyniku bezprecedensowej rosyjskiej prowokacji ponosi agresor. #MuremZaPolskimMundurem" – czytamy.

Do wpisu szefa MON odniósł się Sławomir Cenckiewicz. "Dla dobra Polski i powagi sytuacji dalszej polemiki nie będzie. Tak, winna jest Rosja, ale w walce z nią naszym orężem jest prawda!" – stwierdził szef BBN.

Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że do czasu publikacji przez "Rzeczpospolitą" informacji o zdarzeniu w miejscowości Wyryki ani prezydent Karol Nawrocki, ani BBN nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie. "Prezydent RP wciąż oczekuje na precyzyjny meldunek w tej sprawie, a społeczeństwo słusznie domaga się prawdy i rzetelnego informowania" – wskazano w komunikacie.

