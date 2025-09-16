"Nie lękajcie się". Tusk opublikował film

– Nie, nie! Nie lękajcie się. To są zabytki z poprzedniej epoki. Tu na poligonie w Ustce i w promieniu wielu kilometrów strzela dzisiaj taki sprzęt... Spójrzcie, to są te najnowocześniejsze technologie, jakie dzisiaj Wojsko Polskie ma do swojej dyspozycji – powiedział premier Donald Tusk na nagraniu, które zamieścił we wtorek na platformie X.

– Było strzelanie z Patriotów, HIMARS-ów, armatohaubic najnowocześniejszej generacji. Ponad 60 tysięcy żołnierzy od początku tych ćwiczeń bierze w nich udział. To jest odpowiedź na agresywne ćwiczenia Rosji i Białorusi, te manewry "Zapad" – wskazał szef rządu. – Ćwiczenia odbywają się także na Łotwie i Litwie. Tam prawie 30 tysięcy żołnierzy, w tym polscy. I na Gotlandii wspólnie ze Szwedami mamy także swoje manewry. Dzisiaj wspólnie z sojusznikami możemy mówić, że NATO daje nam poczucie bezpieczeństwa. Są z nami tu w Ustce też Amerykanie, Holendrzy. Sojusz NATO działa. Polska jest bezpieczna! – dodał.

twitter

Tusk na poligonie w Ustce

Premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyjechali we wtorek do Ustki, gdzie trwają ćwiczenia wojskowe "Żelazny Obrońca". – Te manewry są reakcją i stanowczą odpowiedzią na manewry "Zapad", które toczą się za wschodnią granicą. (...) Jest rzeczą bardzo ważną w tych trudnych, krytycznych czasach, aby świat widział, jak NATO i jak Polska są przygotowane do różnych scenariuszy i do różnych zagrożeń – mówił szef rządu. – Dla nas bardzo ważne jest, żeby i potencjalni przeciwnicy, i wszyscy sojusznicy widzieli, że jesteśmy przygotowani do działań, i to na tym najwyższym stopniu komplikacji technicznej – podkreślił.

Ćwiczenia "Żelazny Obrońca” to największe i najważniejsze z planowych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w 2025 r. Ich celem jest sprawdzenie gotowości, działania i interoperacyjności Wojska Polskiego w każdym środowisku walki – na lądzie, na morzu, w powietrzu i w cyberprzestrzeni.

Czytaj też:

"Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów". Wydano alert RCB