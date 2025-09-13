"Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów". Wydano alert RCB

W związku z ćwiczeniami służb mundurowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert RCB dla dwóch powiatów województwa podkarpackiego: leskiego i bieszczadzkiego. "Uwaga! 14 września – 3 października ćwiczenia służb mundurowych. Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność" – czytamy.

Alert najprawdopodobniej związany jest z trwającymi do końca września manewrami wojskowymi "Żelazny Obrońca-25". To jedno z największych i najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w tym roku. Ćwiczenia o charakterze defensywnym realizowane są na lądzie, w przestrzeni powietrznej oraz na Morzu Bałtyckim. Udział w nich bierze około 30 tys. żołnierzy ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz państw sojuszniczych NATO, wspieranych przez ok. 600 jednostek sprzętu. Wspólne działania pozwolą przetestować zdolności odstraszania i skutecznej obrony terytorium Polski.

Jak działa alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach. Jest wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze. Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb, np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu monitoruje sytuację pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i w razie potrzeby uruchamia alert.

"Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego zagrożenia, otrzymają na swój telefon komórkowy SMS z ostrzeżeniem. Nie ma znaczenia, w jakiej sieci znajduje się Twój telefon. Operatorzy mają obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka" – czytamy na stronie RCB.

