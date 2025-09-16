Nawrocki spotkał się z Macronem. "Wiele tematów nas łączy"

"Rozmowa Prezydentów Nawrockiego i Macrona dotyczy kwestii bezpieczeństwa, w tym wschodniej flanki NATO i sytuacji w naszym regionie, polityki w ramach UE i relacji dwustronnych, w tym traktatu z Nancy" – informowała w trakcie spotkania Kancelaria Prezydenta.

– Większość dzisiejszych dyskusji z moimi trzema rozmówcami dotyczyła kwestii bezpieczeństwa. Rozmawialiśmy także o naszej współpracy, również w kontekście wydarzeń 10 września. Z prezydentem i kanclerzem Niemiec rozmawialiśmy także o naszej współpracy handlowej, o formacie europejskim i Sojuszu. Powiedziałem także o reparacjach, których jestem zwolennikiem. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku sfinansowania zdolności militarnych. To przyczyniłoby się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszego i wschodniej flanki. Odnoszę wrażenie, że jeśli w Polsce nastąpiłaby synergia polityczna w sprawie reparacji, to byłyby one możliwe do osiągnięcia. Po tych rozmowach uważam, że Polacy powinni mówić jednym głosem – powiedział prezydent podczas briefingu po spotkaniu w Pałacu Elizejskim.

Mercosur najważniejszym tematem

– Jeśli chodzi o spotkanie z Emmanuelem Macornem, to rozmowa także dotyczyła kwestii bezpieczeństwa, a także traktatu z Nancy. Jest wiele tematów, które nas łączą. Poruszaliśmy się także wokół tematów związanych z umową z państwami Mercosur – wskazał. Nawrocki podkreślił, że najwięcej czasu poświęcono właśnie kwestii tej umowy. – Odnosiliśmy się do tematu bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. To oczywiście jeden z tematów – przekazał prezydent RP.

– Dziękowałem naszym partnerom i niemieckim i francuskim za szybką reakcję po 10 września, która pozwoliła mieć wrażenie, że NATO działa, funkcjonuje – dodał Karol Nawrocki.

