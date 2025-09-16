Pełnomocnik rządu RFN: Nie obciążajmy stosunków kwestią reparacji

– W świetle potwornych zbrodni popełnionych przez Niemców w Polsce, całkowicie uzasadnione jest poruszenie tej kwestii. Jednocześnie prezydent zdaje sobie sprawę, że z prawnego punktu widzenia temat ten dla Niemiec jest całkowicie zamknięty. Uważam, że istnieją inne obszary, w których możemy wspólnie osiągnąć postęp, nie obciążając stosunków kwestią reparacji w klasycznym stylu – powiedział Abraham w wywiadzie dla Deutsche Welle.

– Jako partnerzy w NATO jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Bezpieczeństwo Polski jest bezpieczeństwem Niemiec i odwrotnie. Powinniśmy zastanowić się, jakie możliwości mają Niemcy, aby wspólnie z Polską położyć szczególny nacisk na politykę bezpieczeństwa. Czy to w zakresie obrony przed dronami czy też ochrony infrastruktury krytycznej. Ostatecznie muszą to ocenić eksperci, ale ważne jest dla mnie, aby Niemcy wniosły szczególny wkład w tym obszarze wspólnego zainteresowania – wskazał przedstawiciel rządu Friedricha Merza.

Podsumowując, stwierdził: – Obrona i ochrona Polski to zadanie Niemiec, które wykracza oczywiście poza odpowiedzialność wynikającą z historii.

We wtorek odbyła się pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Niemczech. Poruszono tematy takie jak bezpieczeństwo i gospodarka, a prezydent RP wezwał władze w Berlinie do wypłaty Polsce reparacji za II wojnę światową.

Berlin podtrzymał swoje stanowisko

"Odnosząc się do żądania reparacji przez Prezydenta RP, prezydent RFN podkreślił, że z perspektywy Niemiec kwestia ta została prawnie uregulowana. Jednak promowanie upamiętnienia i pamięci pozostaje wspólną troską" – przekazała rzecznik niemieckiego prezydenta. Cerstin Gammelin.

Rzecznik poinformowała też, że Nawrocki zaprosił Steinmeiera do odwiedzenia Warszawy. "Prezydent Federalny podziękował mu i przyjął zaproszenie" – przekazała Gammelin.

