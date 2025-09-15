Niemcy gotowe zaoferować Polsce "gwarancje bezpieczeństwa" zamiast reparacji

Abraham oświadczył, że sprawa niemieckich reparacji dla Polski jest "prawnie zamknięta".

Jednocześnie stwierdził, że biorąc pod uwagę zbrodnie popełnione przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej, istnieje potrzeba "nowoczesnego przemyślenia zobowiązań Niemiec" wobec Polski.

Zauważył również, że Niemcy i Polska "chronią się wzajemnie", a rząd niemiecki musi "pokazać to militarnie i finansowo".

Nawrocki jedzie do Niemiec. Tematem rozmów m.in. reparacje

Słowa te padły w przededniu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie, gdzie dojdzie do spotkania z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

– Przesłanie dla prezydenta Polski powinno być następujące: każde wzmocnienie bezpieczeństwa Polski jest wzmocnieniem bezpieczeństwa Niemiec, niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc finansową, systemy uzbrojenia czy jednostki Bundeswehry – powiedział Abraham, cytowany przez stację telewizyjną N-TV.

Prezydent Nawrocki w przemówieniu wygłoszonym 1 września podczas uroczystości na Westerplatte powiedział, że domaga się dla Polski reparacji od Niemiec za II wojnę światową.

– Aby móc budować oparte o fundamenty prawdy i dobrych relacji partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam – oświadczył.

Raport o stratach wojennych i uchwała rządu Morawieckiego

W raporcie z 2022 r. o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945 łączną wartość strat oszacowano na ponad 6 bilionów złotych.

W kwietniu 2023 r. rząd Mateusza Morawieckiego przyjął uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką.

"Uchwała Rady Ministrów w sposób formalny potwierdza, że ani w czasie PRL, ani po odzyskaniu suwerenności w 1989 r., kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia oraz innych form naprawienia szkód wyrządzonych Polsce i Polakom w trakcie II wojny światowej, nie została w żaden sposób zamknięta" – napisano w dokumencie.

W lutym 2024 r. premier Donald Tusk podczas swojej wizyty w Berlinie przekonywał, że "w sensie formalnym" i "prawnym" kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu, jednak "kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana".