Nawrocki chce reparacji. Austriacki polityk grozi Polsce rewizją granic

Gunther Fehlinger-Jahn to austriacki ekonomista i działacz polityczny, a także szef tamtejszego

Komitetu ds. Rozszerzenia NATO o Austrię, Kosowo, Bośnię i Ukrainę.

W dniu wizyty prezydenta RP Karola Nawrockiego w Niemczech, opublikował skandaliczny wpis na portalu X. Nie dość, że oskarżył polskiego przywódcę o sprzyjanie Rosji, to jeszcze "zagroził", że jeżeli temat reparacji będzie podnoszony, to on będzie działał na rzecz odebrania Polsce "ziem niemieckich". Chodzi m. in. o tereny na Pomorzu Zachodnim, które zanim po II wojnie światowej przyznano Polsce, w przeszłości, przez pewien czas, należały do Prus.

"Drogi ProPutinowski Prezydencie Polski, który nienawidzi Ukrainy, Niemiec i UE... witamy w Niemczech Jeśli jeszcze raz wspomnisz o tym, że Niemcy mają zapłacić Polsce reparacje za II wojnę światową, podczas gdy Niemcy płacą Ukrainie 9 miliardów dolarów rocznie, będę zabiegał o to, by Polska zwróciła ziemie niemieckie" – napisał Fehlinger-Jahn.

Skandaliczne wpisy

To jednak nie koniec. W kolejnym poście Austriak wskazał: "oskarżam polskiego prezydenta o to, że jest najbardziej antyukraińskim przywódcą Polski w historii Polski i w dużej mierze marionetką Putina. Wszystko, co powiedział lub zrobił od momentu objęcia urzędu, jest tego dowodem i miałem 100 proc. rację, że się mu sprzeciwiłem. To tragedia, że wygrał!". Dodał, że popiera Radosława Sikorskiego. Zarzucił też, że Donald Tusk "poparł mięczaka, którzy przegrał". Chodzi o Rafała Trzaskowskiego.

Działacz zorganizował też internetową sondę, w której pyta internautów: "Czy jeśli prezydent Karol Nawrocki to człowiek nienawidzący Ukrainy i Ukraińców, to czy może być uznawany za człowieka Putina w Polsce – w takim stopniu jak Orban na Węgrzech i Fico na Słowacji?".

