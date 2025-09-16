Sikorski drwi z prezydenta: Poniósł zwycięstwo moralne

We wtorek prezydent odbywa wizyty w Niemczech oraz we Francji. Karol Nawrocki spotkał się w Berlinie z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem. Zgodnie z zapowiedzią poruszył kwestię reparacji za drugą wojnę światową, jakich strona polska oczekuje od Niemiec. Nic nie wskazuje jednak na to, aby Berlin planował rozliczyć się z niemieckiego ludobójstwa z czasów II wojny światowej. Berlin wprost odpowiada, że sprawa reparacji "jest zamknięta".

Wizytę prezydenta Nawrockiego komentuje szef MSZ Radosław Sikorski. Polski dyplomata nie szczędzi złośliwości pod adresem głowy państwa.

"W sprawie reparacji Pan Prezydent poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne. W sprawie umowy Mercosur-UE też przestrzegaliśmy, podczas Rady Gabinetowej, że nie ma szans na mniejszość blokującą. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje" – napisał Sikorski w mediach społecznościowych.

Raport o stratach wojennych i uchwała rządu Morawieckiego

Przypomnijmy, że sprawę podjął poprzedni rząd. W raporcie z 2022 r. o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej w latach 1939-1945 łączną wartość strat oszacowano na ponad 6 bilionów złotych.

W kwietniu 2023 r. rząd Mateusza Morawieckiego przyjął uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką.

"Uchwała Rady Ministrów w sposób formalny potwierdza, że ani w czasie PRL, ani po odzyskaniu suwerenności w 1989 r., kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia oraz innych form naprawienia szkód wyrządzonych Polsce i Polakom w trakcie II wojny światowej, nie została w żaden sposób zamknięta" – napisano w dokumencie.

Niemiecki rząd i premier Tusk: W sensie prawnym sprawa jest zamknięta

W lutym 2024 r. premier Donald Tusk podczas swojej wizyty w Berlinie oznajmił, że "w sensie formalnym" i "prawnym" kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu, jednak "kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana". Takie też stanowisko wielokrotnie wyrażała strona niemiecka.

