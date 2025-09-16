Nawrocki poruszył w Niemczech kwestię reparacji. Berlin przypomniał swoje stanowisko

We wtorek prezydent odbywa wizyty w Niemczech oraz we Francji. Karol Nawrocki spotkał się w Berlinie z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem. Zgodnie z zapowiedzią poruszył kwestię reparacji za drugą wojnę światową, jakich strona polska oczekuje od Niemiec.

Berlin podtrzymał swoje stanowisko

"Odnosząc się do żądania reparacji przez Prezydenta RP, prezydent RFN podkreślił, że z perspektywy Niemiec kwestia ta została prawnie uregulowana. Jednak promowanie upamiętnienia i pamięci pozostaje wspólną troską" – przekazała rzecznik niemieckiego prezydenta Cerstin Gammelin.

Rzecznik poinformowała też, że Nawrocki zaprosił Steinmeiera do odwiedzenia Warszawy. "Prezydent Federalny podziękował mu i przyjął zaproszenie" – przekazała Gammelin.

Raport o stratach wojennych i uchwała rządu Morawieckiego

Przypomnijmy, że sprawę podjął poprzedni rząd. W raporcie z 2022 r. o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej w latach 1939-1945 łączną wartość strat oszacowano na ponad 6 bilionów złotych.

W kwietniu 2023 r. rząd Mateusza Morawieckiego przyjął uchwałę w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką.

"Uchwała Rady Ministrów w sposób formalny potwierdza, że ani w czasie PRL, ani po odzyskaniu suwerenności w 1989 r., kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia oraz innych form naprawienia szkód wyrządzonych Polsce i Polakom w trakcie II wojny światowej, nie została w żaden sposób zamknięta" – napisano w dokumencie.

Niemcy i Tusk: W sensie prawnym sprawa jest zamknięta

W lutym 2024 r. premier Donald Tusk podczas swojej wizyty w Berlinie oznajmił, że "w sensie formalnym" i "prawnym" kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu, jednak "kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana". Takie też stanowisko wielokrotnie wyrażała strona niemiecka.