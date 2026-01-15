Zakażenia groźnym wirusem na Uniwersytecie Warszawskim. Pilny komunikat uczelni

Informacja o wykryciu na Uniwersytecie Warszawskim wirusa zapalenia wątroby typu A pojawiła się na stronie wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

"W związku z otrzymaną informacją o przypadkach zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) na terenie UW, prosimy o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na naszej Uczelni poprzez ograniczenie szerzenia się zakażenia" – czytamy.

HAV. Co to za wirus i jak się przenosi?

W opublikowanym komunikacie przypomniano, że wirus HAV przenosi się głównie drogą pokarmową (fekalno-oralną), przez kontakt seksualny, spożywanie żywności z niepewnego źródła zakażonej wirusem HAV, najczęściej przez brudne ręce lub skażone powierzchnie.

Jak podkreślono, objawy mogą pojawić się po 2-6 tygodniach od zakażenia, dlatego ważna jest obserwacja stanu zdrowia.

Objawy WZW A

Objawami, które powinny zwrócić uwagę to uczucie silnego zmęczenia i osłabienia, gorączka, nudności, odbijanie, zgaga, ból brzucha, wzdęcia, brak apetytu, a także ciemne zabarwienie moczu, jasny, odbarwiony stolec i zażółcenie skóry lub oczu.

Uczelnia zaapelowała, aby w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów, mogących wskazywać na zakażenie, studenci i pracownicy nie przychodzili na zajęcia oraz skontaktowali się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej, informując o możliwym kontakcie z HAV.

"W razie objawów zgłoś niezwłocznie ten fakt drogą mailową w swojej jednostce organizacyjnej UW (Dziekanat, sekretariat), bez podawania danych medycznych" – czytamy.

W komunikacie poinformowano również o działaniach, jakie w obecnej sytuacji należy podjąć na uczelni. Są to, oprócz współpracy z Inspektoratem BHP i OP UW, przeprowadzanie zwielokrotnionych dezynfekcji w przestrzeniach wspólnych, stałe uzupełnianie mydła, ręczników papierowych i środków dezynfekcyjnych zarówno w toaletach, jaki i przy portierni. Uczelnia zaapelowała ponadto, aby postępować zgodnie z zaleceniami Senapidu, przewidzianymi na wypadek pojawienie się wirusa HAV.

