USA zmieniają zasady szczepień dzieci. "Skutki mogą być dramatyczne"

Zdaniem naukowców mogą mieć one poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne. Zmiany dotyczą amerykańskiego kalendarza szczepień dziecięcych. Z listy szczepień powszechnie zalecanych usunięto m.in. preparaty przeciwko grypie sezonowej, rotawirusom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, meningokokom oraz COVID-19. Obecnie większość z nich rekomendowana jest wyłącznie dzieciom z grup wysokiego ryzyka.

Kontrowersje wokół trybu wprowadzania zmian

Jak podaje Rynek Zdrowia, decyzje CDC zostały podjęte z pominięciem standardowej procedury opiniowania przez niezależne gremia eksperckie. To właśnie sposób ich wprowadzenia wzbudził szczególny sprzeciw środowiska medycznego. Eksperci zwracają uwagę, że nowe wytyczne mogą dodatkowo osłabić zaufanie społeczne do szczepień, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na spadek poziomu wyszczepienia dzieci.

CDC uzasadnia zmiany koniecznością dostosowania amerykańskiego kalendarza szczepień do rozwiązań stosowanych w Europie. Jako przykład wskazywana jest Dania, gdzie zakres szczepień rutynowych jest węższy niż w USA.

"Już nawołują, by wprowadzić je w Polsce"

Zdaniem ekspertów takie porównanie nie uwzględnia kluczowych różnic systemowych. – Dania to kraj znacznie mniejszy niż USA, z dużo lepiej zorganizowanym i wydolnym systemem ochrony zdrowia. Co więcej, szczepienia – także te zalecane – są tam dla dzieci bezpłatne. Tymczasem Stany Zjednoczone to państwo o ogromnej i bardzo zróżnicowanej populacji, w którym dostęp do opieki zdrowotnej bywa ograniczony i wiąże się z wysokimi kosztami – podkreśliła w rozmowie z Rynkiem Zdrowia wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

Zmiany w zaleceniach CDC spotkały się z ostrą krytyką ekspertów zdrowia publicznego oraz organizacji lekarskich. Zastrzeżenia zgłasza m.in. American Academy of Pediatrics, która ostrzega, że ograniczenie powszechnych szczepień może prowadzić do wzrostu zachorowań na choroby zakaźne, którym można skutecznie zapobiegać. Lekarze zwracają uwagę, że nowe wytyczne mogą zostać odebrane jako sygnał, iż szczepienia nie są niezbędne, co sprzyja narracji środowisk antyszczepionkowych.

Jak zauważa prof. Szuster-Ciesielska, decyzje podjęte w USA są już wykorzystywane w debacie publicznej także poza Ameryką. – Proepidemicy już nawołują, by podobne zmiany wprowadzić w Polsce. W mojej ocenie jednak decydenci w naszym kraju nigdy by się na to nie zdecydowali. Mimo to decyzja CDC z pewnością wzmocni ruchy antyszczepionkowe – w mojej ocenie jest to wręcz ukłon w stronę tych środowisk – ocenia ekspert.

