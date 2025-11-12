Groźny wirus w niemieckich ściekach. Pierwszy taki przypadek od 15 lat

To pierwszy taki przypadek w Europie od 2010 roku. Choć znalezisko budzi niepokój, eksperci uspokajają: ryzyko zakażenia wśród mieszkańców pozostaje bardzo niskie dzięki wysokiemu poziomowi wyszczepienia.

"Nie odnotowano infekcji"

Jak przekazała agencja Reuters, dzika postać wirusa została wykryta w jednej z próbek ścieków pobranych na terenie Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że to pierwszy taki przypadek na kontynencie od 15 lat. Badania ścieków to metoda stosowana na całym świecie do monitorowania rozprzestrzeniania się wirusów. W Niemczech system ten działa od 2021 roku. – Wykrycie dzikiej formy polio świadczy o skuteczności krajowego systemu monitoringu. Udało się ją zidentyfikować, zanim pojawiły się jakiekolwiek zachorowania – powiedział przedstawiciel WHO Oliver Rosenbauer, cytowany przez Reutersa.

Niemiecki Instytut im. Roberta Kocha poinformował równocześnie, że dotychczas nie odnotowano żadnych infekcji u obywateli. Eksperci podkreślają, że ryzyko zakażenia jest bardzo niskie, ponieważ większość populacji jest zaszczepiona przeciwko polio.

Europa była wolna o dzikiej formy wirusa

Europa została uznana za wolną od dzikiej formy wirusa polio w 2002 roku. Ostatnie zakażenia tym szczepem w Niemczech miały miejsce w 1990 r. Poprzednie przypadki jego wykrycia w Europie odnotowano w 2010 r. w Rosji i Tadżykistanie.

Wirus polio (poliomyelitis) wywołuje chorobę Heinego-Medina – groźne schorzenie zakaźne, które może prowadzić do porażenia mięśni, a nawet śmierci. Choroba najczęściej dotyka dzieci poniżej piątego roku życia, choć może wystąpić w każdym wieku. Patogen przenosi się drogą fekalno-oralną, najczęściej przez skażoną wodę lub żywność. W większości przypadków zakażenie przebiega bezobjawowo, jednak u części chorych wirus atakuje układ nerwowy, prowadząc do zapalenia rdzenia kręgowego i trwałych uszkodzeń.

Dzięki powszechnym szczepieniom polio zostało niemal całkowicie wyeliminowane na świecie. WHO przypomina jednak, że utrzymanie wysokiego poziomu szczepień jest kluczowe, by zapobiec nawrotom tej niebezpiecznej choroby.

