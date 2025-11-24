Grzesiowski zapowiada falę zachorowań. Namawia do szczepień

Grzesiowski powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że w najbliższych tygodniach Polska zmierzy się z rosnącą falą zachorowań na grypę i RSV (wirus atakujący drogi oddechowe). Według niego, już teraz widać pierwsze sygnały zwiększonej liczby infekcji, a to z powodu chłodnej aury, która sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusów.

Jak wskazał szef GIS, wzrost liczby zakażeń grypą dotyka obecnie szczególnie dzieci do 6. roku życia. – Potem chorują ich opiekunowie, a następnie osoby starsze. Szczyt fali przypada zwykle w okolicy stycznia-lutego – tłumaczył.

Szczepionka przeciwko grypie. Nie dla wszystkich jest za darmo

Według niego, najlepszą ochroną przed zakażeniem jest szczepionka przeciwko grypie. Przysługuje ona bezpłatnie dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, osobom powyżej 65. roku życia oraz kobietom w ciąży i w połogu. Dorośli w wieku 18-64 lata mogą skorzystać z 50-procentowej refundacji.

Grzesiowski poinformował, że do końca października zaszczepiło się ponad 2 mln osób, więcej niż przez cały ubiegły rok. Dlaczego? W jego opinii wzrost może wynikać z tego, że szczepienia są dostępne w aptekach, a także można liczyć na recepty refundowane.

Jednocześnie szef GIS zapewnił, że szczepionek nie brakuje i że sytuacja pod względem ich dostępności jest dobra.

Czytaj też:

Dramat pacjentów. Może brakować leków na grypę