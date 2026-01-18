UE zwołuje nadzwyczajne spotkanie. Chodzi o groźby Trumpa

Cypr, który sprawuje sześciomiesięczne rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, poinformował w sobotę wieczorem (17 stycznia), że spotkanie odbędzie się w niedzielę (18 stycznia) o godz. 17:00 w Brukseli.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę w sprawie Grenlandii, którą Trump chce przejąć.

Dodatkowym podatkiem importowym zostaną objęte towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Taryfy mają obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy.

Państwa wymienione przez Trumpa wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy (w liczbie od kilku do kilkunastu oficerów) na ćwiczenia "Arctic Endurance", którymi kieruje Dania.

Zapowiedź nałożenia ceł skrytykowali w sobotę m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Trump o przejęciu Grenlandii: Albo USA, albo Chiny i Rosja

Oczy całego świata zwrócone są na Grenlandię odkąd prezydent USA zapowiedział przejęcie tej największej na świecie wyspy. Podkreślił, że Stany Zjednoczone "muszą mieć" Grenlandię ze względów bezpieczeństwa narodowego. Przekonywał również, że jeśli wyspy nie będą kontrolować Amerykanie, to zajmą ją Chińczycy lub Rosjanie.

Trump w niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO. Ewentualna interwencja wojskowa USA na wyspie będzie – zdaniem ekspertów – równoznaczna z końcem Sojuszu, jaki znamy.

Stany Zjednoczone mają na Grenlandii bazę lotniczą Thule (Pituffik), która jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową US Army. Stacjonuje tam ok. 200 żołnierzy, ale umowa z 1951 r. pozwala USA na rozmieszczenie tam tylu wojsk, ile zapragną.

Premier Donald Tusk oświadczył w tym tygodniu, że Polska nie planuje wysłać swoich żołnierzy na Grenlandię. Jak dodał, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania Trumpa, to jeśli chodzi o Grenlandię każdy scenariusz jest możliwy.

Czytaj też:

Karne cła za obronę Grenlandii. Liderzy UE odpowiadają Trumpowi