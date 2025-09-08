Coraz więcej prądu w Niemczech z gazu i węgla. Wiatraki i fotowoltaika w odwrocie

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny przekazał, że w pierwszej połowie tego roku w Niemczech wyprodukowano więcej energii elektrycznej z węgla. Udział paliw kopalnych w całkowitej produkcji wzrósł do 22,7 proc. W pierwszej połowie 2024 roku wynosił jeszcze 20,9 proc. O 1,7 pkt proc. wzrósł udział gazu (do 16,2 proc.) w niemieckim miksie energetycznym.

Oznacza to, że udział paliw kopalnych w pierwszej połowie 2025 roku wzrósł o 3,8 pkt proc. do 42,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 10,1 proc. do 93,2 mld kilowatogodzin.

Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii spadło o blisko 6 proc. – do 127,7 mld kilowatogodzin. Oznacza to, że prawie 58 proc. produkowanej w Niemczech energii pochodziło z odnawialnych źródeł (w 2024 roku było to prawie 62 proc.).

Produkcja energii wiatrowej spadła o około 18 proc., do 60,1 mld kilowatogodzin. Federalny Urząd Statystyczny wskazał, że spadek był wynikiem wyjątkowo słabej siły wiatru.

Energia wiatrowa pozostała najważniejszym źródłem energii w produkcji energii elektrycznej, stanowiąc 27,2 proc. Drugie miejsce zajmuje węgiel (22,7 proc.), trzecie – fotowoltaika (17,8 proc.), a czwarte – gaz (16,2 proc.).

Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki wzrosła o prawie 28 proc., osiągając łącznie 39,3 mld kilowatogodzin. Przyczyną wzrostu było dodanie nowych instalacji oraz – jak podaje urząd – "niezwykle wysoka liczba godzin słonecznych". Fotowoltaika stanowiła 17,8 proc. całkowitej produkcji energii elektrycznej.

Więcej energii elektrycznej wyprodukowano z węgla niż z energii słonecznej. Elektrownie węglowe wyprodukowały 50,3 mld kilowatogodzin, czyli o 9,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosła też produkcja energii z gazu ziemnego o 11,6 proc. – do 35,8 mld kilowatogodzin.

Podsumowując, uzyskane kilowatogodziny ze źródeł odnawialnych (127,7 mld) przewyższyły te uzyskane z paliw kopalnych (93,2 mld). Niemcy więcej energii elektrycznej importowały z zagranicy niż eksportowały. Import wyniósł 37,8 mld kilowatogodzin, eksport – 29,5 mld.

Czytaj też:

Jest ruch rządu ws. cen energii. Oto, co planuje TuskCzytaj też:

Nawrocki zagrożeniem dla rządu. "Trzeba znaleźć jakieś haki na prezydenta"