Jest ruch rządu ws. cen energii. Oto, co planuje Tusk

W czwartek Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie ustawy wiatrakowej, w której znalazły się m.in. przepisy o przedłużeniu zamrożenia cen prądu do końca 2025 r. Prezydent stwierdził, że "w sposób jednoznaczny" zdecydował się ją zawetować, bo to "rodzaj szantażu wobec społeczeństwa". Odrzucenie projektu wywołało falę komentarzy. Politycy obozu rządzącego podkreślali, że Nawrocki sprzeciwił się, zapisanej w ustawie, obniżce cen prądu. Natomiast opozycja wskazywała, że "wrzutka" dotycząca zamrożenia cen została specjalnie tam umieszczona, aby móc atakować prezydenta. 1 października jest istotny, ponieważ wówczas kończy się okres obowiązywania obecnej ustawy o zamrożonych cenach energii.

Jest ruch Ministerstwa Energii

W przesłanym do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo Energii proponuje utrzymanie w IV kw. br. mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh; koszt tego wsparcia wyniesie łącznie 0,887 mld zł, przy czym rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wyniosą 0,296 mld zł w 2025 r. i 0,591 mld zł w 2026 r., podał resort w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu.

"W projekcie ustawy proponuje się przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena maksymalna obowiązywać będzie przez cały 2025 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Cena ta będzie gwarantować gospodarstwom domowym ochronę w ponoszeniu kosztów za energię elektryczną, gdyż bez interwencji ustawowej odbiorcy płaciliby kilkadziesiąt złotych więcej – dokładny poziom ceny jaką zapłaciliby odbiorcy bez wdrożenia proponowanych przepisów nie jest jeszcze znany, gdyż do 31 lipca br. sprzedawcy z urzędu mają czas na złożenie wniosków o zmianę taryf na okres IV kw. 2025 r." – czytamy w OSR.

Rekompensaty dla przedsiębiorstw

W odniesieniu do odbiorców innych niż gospodarstwa domowe spodziewana jest relatywnie lepsza ich pozycja na rynku energii w porównaniu do lat 2023-2024, co umożliwia odchodzenie od stosowania wobec nich w 2025 r. mechanizmu ceny maksymalnej, podkreślono.

"Proponowany maksymalny limit wydatków na rozwiązania zawarte w projekcie to 0,887 mld zł, z czego na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania w IV kw. 2025 r. ceny maksymalnej 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych planuje się:

– w roku 2025: 0,296 mld zł,

– w roku 2026: 0,591 mld zł.

Kalkulacja kosztów bazuje na założeniu, że w taryfach dla energii elektrycznej, które będą stosowane od 1 października 2025 r., cena energii elektrycznej spadnie do 580 zł/MWh" – czytamy dalej.

Kto skorzysta?

W projekcie ustawy przyjęto, że w IV kw. br. z mechanizmu ceny maksymalnej skorzystają wszyscy odbiorcy z gospodarstw domowych przy szacowanym zużyciu ok. 9 mln MWh (1/4 rocznego zużycia dla tej grupy wg sprawozdania prezesa URE za 2024 r.). Założenie, że wszyscy odbiorcy w gospodarstwach domowych skorzystają z ceny maksymalnej wynika z faktu, że zarówno w bieżących ofertach sprzedawców na dostawy energii na rok 2025, jak i w ofertach o 2-3 letnim okresie dostaw składanych przez spółki obrotu wobec odbiorców w gospodarstwach domowych brak jest ofert z ceną niższą niż proponowana cena maksymalna, wskazano także.

"Brak działań osłonowych spowodowałby wygaśnięcie dotychczasowych instrumentów wsparcia z końcem III kw. br. Oznacza to, że od 1 października 2025 r. przestałoby obowiązywać obecne wsparcie dla odbiorców w gospodarstwach domowych w postaci mechanizmu ceny maksymalnej wynoszącej 500 zł/MWh. W konsekwencji, konieczność rozliczeń za obrót energią na poziomie taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE (obecnie ok. 620 zł/MWh) skutkowałaby wzrostem rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych średnio o ok. 12-13 proc. względem rachunku płaconego w III kw. 2025 r. Proponowane rozwiązania nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne stosowanie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych na poziomie 500 zł/MWh, co pozwoli na brak wzrostu wysokości rachunków za energię elektryczną w IV kw. w porównaniu do III kw. 2025 r." – wyjaśniono też w OSR.

Czytaj też:

To weto podzieliło Polskę. Polacy ocenili decyzję NawrockiegoCzytaj też:

Nawrocki zagrożeniem dla rządu. "Trzeba znaleźć jakieś haki na prezydenta"