To weto podzieliło Polskę. Polacy ocenili decyzję Nawrockiego

Zawetowany przez prezydenta w ubiegłym tygodniu projekt zakładał m.in. zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m, co – w ocenie autorów projektu – powinno przyczynić się do wzrostu zainstalowanej mocy w nowych projektach wiatrowych na lądzie, nawet o 60-70 proc. Nowe przepisy wprowadzały też zachęty dla inwestorów, aby w miejsce starych turbin instalowali nowe.

W badaniu pracowni SW Research dla Onetu postawiono następujące pytanie: "Czy popiera Pani/Pan decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu tzw. ustawy wiatrakowej, mimo że zawierała ona zapis o zamrożeniu cen energii".

Okazuje się, że więcej badanych krytykuje, niż chwali głowę państwa za tę decyzję. Opcję "tak" zaznaczyło 36,4 procent uczestników badania. Przeciwników weta jest natomiast o 3 pp. więcej. 39,1 proc. respondentów nie popiera decyzji prezydenta. Warto zwrócić, że aż 24,6 proc. ankietowanych zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć/nie mam zdania".

Tusk: Zwiększymy moc wiatraków

W ostatnich dniach szef rządu Donald Tusk przypomniał wielokrotnie wyrażane stanowisko, że wiatraki są w Polsce potrzebne, bo – jego zdaniem – wówczas energia będzie tańsza.

– Oczywiście ja dekretami rządzić nie będę. Nie mogę, może bym chciał czasami, ale wiadomo że nie. Tam, gdzie jest potrzebna ustawa, będziemy tak czy inaczej te projekty ustaw składali, ale ponieważ prezydent i to są pierwsze sygnały dość wyraźne, raczej jest nastawiony na wetowanie, to szukamy równocześnie, tak jak w przypadku wiatraków, metod, które nie wymagają zmian ustawowych – powiedział Tusk, zapowiadając rozporządzenie w sprawie wiatraków.

– Niezależnie od weta prezydenckiego, zwiększymy moc wiatraków lądowych, przede wszystkim przez tzw. repowering. Czyli te lokalizacje, które już są, tam będziemy wymieniali wiatraki, to będą dużo wydajniejsze turbiny. Tam, gdzie te uproszczone radykalnie przepisy środowiskowe pozwolą, będą wyższe maszty, więc ten prąd tak czy inaczej popłynie z wiatraków – mówił.

Premier zapewnił też, że ceny energii zostaną zamrożone.

Czytaj też:

"Chronić Polaków przed Pałacem". Minister uderza w NawrockiegoCzytaj też:

Gwiazda TVN24 upomina prezydenta. "To nie ustawka!"