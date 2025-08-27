"Weto mało skuteczne". Premier: Wiatraki będą powstawały

Po godz. 9 rozpoczęło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Najpierw głos zabrał prezydent Karol Nawrocki, a następnie premier Donald Tusk. Oba wystąpienia miały miejsce w części jawnej.

– Ja mam dobrą wiadomość dla Polek i Polaków, złą dla pana prezydenta – ogłosił na koniec przemówienia szef rządu. – My i tak będziemy zwiększali i to radykalnie moc wiatraków na lądzie. Nie dlatego, że jesteśmy fanami wiatraków, tylko dlatego, że to jest na razie najtańsze i najszybsze w realizacji źródło prądu. Te wiatraki będą powstawały i znaleźliśmy sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować to działanie. Więc weto będzie tutaj mało skuteczne – wskazał Tusk.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska po ogłoszeniu prezydenckiego weta wobec ustawy potocznie nazwanej "wiatrakową" ostro skomentowała decyzję Karola Nawrockiego, określając ją "nieodpowiedzialną" i "wbrew woli obywateli".

Nie dla wiatraków, tak dla niższych cen energii

Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę, która m.in. miała obniżyć minimalną odległość nowych turbin od domów mieszkalnych z obecnych 700 metrów do 500 metrów, likwidując obowiązującą od 2016 roku zasadę tzw. 10H, jednocześnie podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zamrożenia cen prądu – dokładnie ten fragment, który znalazł się w zablokowanym projekcie.

– W tej ustawie, która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana – mówił, dodając: – 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych – zauważył prezydent Karol Nawrocki.

Czytaj też:

Tusk: Chcę uspokoić prezydenta i opinię publicznąCzytaj też:

"Jestem zaniepokojony". Nawrocki wzywa Tuska do wyjaśnień