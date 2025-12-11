Ceny wzrosną. Rząd Tuska podwyższa Polakom kolejną opłatę

Minister infrastruktury podwyższył stawki opłaty paliwowej na 2026 r. dla wszystkich rodzajów paliw o 4 proc. Informacja ta została opublikowana w Monitorze Polskim. Jak przełoży się to na konkretne kwoty?

Opłata paliwowa w górę

Według opublikowanego w Monitorze Polskim obwieszczenia w 2026 r. opłata wyniesie 210,29 zł za 1000 litrów benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych z jej zmieszania z biokomponentami wobec 202,20 zł w tym roku.

Opłata dla olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa sięgnie 453,52 zł za 1000 litrów olejów napędowych wobec 436,07 zł w 2025 roku.

Dla gazów opłata wzrośnie znacznie mniej, bo do 256,75 zł za 1000 kg wobec 246,87 zł w bieżącym roku.

Pieniądze z tej opłaty zasilają przede wszystkim Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Obowiązek zapłaty dotyczy podmiotów wprowadzających paliwa na rynek krajowy, czyli głównie producentów i importerów paliw silnikowych oraz gazu.

Duży wzrost opłat mocowej

Nie jest to jedyna podwyżka jaka czeka Polaków. Przykładowo od nowego roku w życie wchodzi podwyżka opłaty mocowej. Według komunikatu URE z 30 października jej wysokość wyniesie aż 50 proc.

Dla gospodarstw domowych, które zużywają rocznie poniżej 500 kWh opłata mocowa wzrośnie z obecnych 2,86 zł/mies. na 4,29 zł/mies. Jeśli zużycie wyniesie pomiędzy 500 – 1200 kWh, opłata będzie wynosić 10,31 zł/mies. (obecnie 6,86 zł). Zużycie powyżej 2800 kWh rocznie będzie wiązało się z opłatą w wysokości 24,05 zł/mies. Opłata mocowa wzrośnie również dla odbiorców biznesowych.

