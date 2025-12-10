"Byłoby źle". Wiceszef MSZ o planach USA

Dziennikarze amerykańskiego portalu Defence One twierdzą, że dotarli do pełnej, nieopublikowanej dotąd wersji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, podpisanej przez prezydenta Donalda Trumpa. Dokument ma zawierać rozdział zatytułowany "Make Europe Great Again", który mówi o oparciu relacji Stanów Zjednoczonych z Europą na współpracy z wybranymi, podobnie myślącymi rządami w poszczególnych krajach.

Na liście państw, z którymi USA powinny "zwiększyć współpracę w celu odciągnięcia ich od Unii Europejskiej", są Austria, Węgry, Włochy i Polska. "Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i przedstawicieli świata kultury, którzy zabiegają o suwerenność oraz zachowanie/przywrócenie tradycyjnego stylu życia, pozostając jednocześnie proamerykańskimi" – napisano w dokumencie, którego fragment cytuje Defence One. Doniesienia oficjalnie zdementował Biały Dom.

Bosacki: Cieszy mnie ta wersja

Do sprawy odniósł się w piątek na antenie Radia Zet wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

– Cieszy mnie ta wersja zaprzeczeń z Białego Domu, bo gdyby rzeczywiście było tak, że istnieje jakaś inna wersja strategii bezpieczeństwa USA, w której jest mowa o dzieleniu Europy, to byłoby źle – zaznaczył wiceszef MSZ.

Jak podkreślił Bosacki, “Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej i lojalnym członkiem NATO, w tym sojuszu polsko-amerykańskiego”.

– I tak powinno pozostać. Porzucanie UE na rzecz USA, to jest wbrew naszym podstawowym interesom tak bezpieczeństwa, jak i gospodarki. Unia Europejska jest organizacją stabilizującą region, całą Europę – zaznaczył wiceminister spraw zagranicznych.

Polityk Koalicji Obywatelskiej stwierdził również, że “jeśli wejdziemy w wyścig nacjonalizmów, to w Niemczech może wygrać AfD, we Francji partia Marine Le Pen, a to będzie bardzo złe dla Polski”.

AfD w Stanach Zjednoczonych. Ujawniono plan wizyty

Tymczasem politycy, wspomnianej przez Bosackiego, AfD spotkają się z przedstawicielami Partii Republikańskiej. Poseł do Bundestagu Markus Frohnmaier mówi o "konserwatywnym renesansie".

Jak podaje agencja informacyjna AFP, w czwartek 11 grudnia delegacja posłów Alternatywy dla Niemiec uda się na rozmowy z przedstawicielami rządzącej Partii Republikańskiej.

Markus Frohnmaier, poseł do Bundestagu, który zajmuje się polityką zagraniczną klubu parlamentarnego AfD, powiedział, że jego ugrupowanie chce "nawiązać trwałe partnerstwa z tymi ugrupowaniami, które opowiadają się za suwerennością narodową, tożsamością kulturową oraz realistyczną polityką bezpieczeństwa i migracji".

