Biały Dom reaguje na wyciek akt. W tym dokumencie była mowa o Polsce

Do zawartość pełnej, niepublikowanej wersji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, podpisanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, dotarli dziennikarze amerykańskiego portalu Defence One. Dokument zawiera rozdział zatytułowany "Make Europe Great Again", który mówi o oparciu relacji Stanów Zjednoczonych z Europą na współpracy z wybranymi, podobnie myślącymi rządami w poszczególnych krajach.

Na liście państw, z którymi USA powinny "zwiększyć współpracę w celu odciągnięcia ich od Unii Europejskiej", są Austria, Węgry, Włochy i Polska. "Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i przedstawicieli świata kultury, którzy zabiegają o suwerenność oraz zachowanie/przywrócenie tradycyjnego stylu życia, pozostając jednocześnie proamerykańskimi" – napisano w dokumencie, którego fragment cytuje Defence One.

Biały Dom dememntuje

– To fake news. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta, opublikowana na stronie internetowej Białego Domu, została zatwierdzona przez prezydenta, przekazana jego gabinetowi, rozesłana do departamentów i agencji oraz przekazana Kongresowi – powiedziała zastępczyni rzecznik Białego Domu Anna Kelly.

Jak dodaje, "nie istnieje żadna alternatywna, prywatna ani tajna wersja". – Prezydent Trump jest transparentny i złożył podpis pod jednym dokumentem NSS, który jasno nakazuje rządowi USA realizację jego określonych zasad i priorytetów. Wszelkie inne wersje są ujawniane przez osoby dalekie prezydentowi, które, tak jak ta "reporterka", nie mają pojęcia, o czym mówią – dodała.

Strategia bezpieczeństwa USA. Konsekwencje dla UE i Polski

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych głosi m.in., że priorytetem w polityce USA wobec Europy powinien być powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Dokument krytycznie odnosi się do Unii Europejskiej i jednocześnie wyróżnia "zdrowe państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej”, które są przedstawione jako bardziej stabilne, odporne i zdeterminowane w sprawach bezpieczeństwa. Amerykańscy planiści sugerują wzmacnianie tych krajów poprzez więzi gospodarcze, sprzedaż uzbrojenia, współprace polityczną oraz wymianę kulturową i edukacyjną.

Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego określiło amerykańską strategię jako "najbardziej znaczący dokument strategiczny ostatnich dekad", który ma "daleko idące konsekwencje dla Europy i Polski".

Czytaj też:

Ławrow powrócił. Mocny komunikat szefa MSZCzytaj też:

Do Kongresu wpłynął projekt ustawy o wystąpieniu USA z NATO