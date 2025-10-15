Te opłaty cmentarne są nielegalne. Polacy mogą odzyskać pieniądze

W lutym 2023 r. Rada Miasta Olsztyna uchwaliła nowe stawki za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Wśród nich znalazły się opłaty za przedłużenie ważności miejsca pochówku na kolejne 20 lat oraz za dodatkowy pochówek w istniejącym grobie. Jeden z mieszkańców zaskarżył uchwałę, twierdząc, że wprowadzone opłaty nie mają podstawy prawnej. Sprawę opisał serwis olsztyn.com.pl.

W październiku 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie przychylił się do argumentacji skarżącego. Orzekł, że samorząd nie może ustanawiać, a cmentarze pobierać jakichkolwiek środków niezwiązanych z pochówkiem zmarłych.

Niespełna pół roku później, w marcu 2025 r. podobny wyrok zapadł w WSA w Warszawie (chodziło o uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu). Organ rozszerzył katalog opłat uznanych za nielegalne. Choć wyroki nie są jeszcze prawomocne, warto zaznaczyć, że stanowiska WSA w Olsztynie i Warszawie znajdują poparcie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nielegalne opłaty na cmentarzach. Szansa na zwrot pieniędzy

Czy w związku z wyrokami Wojewódzkich Sądów Administracyjnych można domagać się zwrotu pieniędzy, które nie powinny zostać naliczone?

Portal infor.pl wskazał, że jeżeli wyrok dotyczy unieważnienia uchwały rady miasta lub rady gminy, na podstawie której od danej osoby zostały pobrane opłaty za "korzystanie" z cmentarza komunalnego (inne niż związane z chowaniem zwłok) – i wyrok ten się uprawomocni – to osoby te będą mogły domagać się ich zwrotu od zarządcy cmentarza.

Dotychczasowe wyroki WSA mogą mieć dalekosiężne konsekwencje, bowiem podobne opłaty są pobierane na wielu cmentarzach komunalnych w całej Polsce. To ważny sygnał, że samorządy będą musiały zrewidować swoje uchwały dotyczące opłat cmentarnych, a zarządcy cmentarzy mogą być zobowiązani do zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy.

