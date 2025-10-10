Kontrole od września do listopada. Uważaj, jeśli masz to w ogrodzie

Wciąż niewiele osób wie, że posiadanie kompostownika może obniżyć opłaty za odbiór śmieci. W ostatnich latach koszty tej usługi znacznie wzrosły. Aby ulżyć gospodarstwom domowym wprowadzono przepis, który umożliwia obniżenie opłaty, jeśli posiadacz domu założy kompostownik. Takie rozwiązanie jest stosowane w wielu gminach w Polsce.

W zależności od decyzji władz samorządowych, opłata może znacznie się różnić. Na przykład, w Gdyni jest to 10 zł, a w Szczecinie 5 proc. całkowitej opłaty za wywóz śmieci. W skali roku oszczędności mogą zatem sięgnąć nawet kilkaset złotych rocznie. Warto zatem sprawdzić, co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z takiego rozwiązania.

Co robić, aby nie stracić ulgi

Przepisy mówią jasno, że aby nie stracić ulgi, należy spełnić kilka warunków. Pierwszym jest faktyczne posiadanie kompostownika na swoim podwórku. Fałszywe zgłoszenie do urzędu gminy posiadania takiego miejsca wiąże się z konsekwencjami. Drugim warunkiem jest kompostowanie odpadów organicznych – kompostownik nie może być jedynie ozdobą, ale faktycznie musi spełniać swoją funkcję. Ostatnim wymogiem jest udostępnienie kompostownika do kontroli. Urzędnicy mają prawo sprawdzić posesję i kompostownik. Jeśli ich nie wpuścimy, stracimy ulgę.

Warto pamiętać, że jeśli stracimy prawo do ulgi, ponowne ubieganie się o nią będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy. Kontrole są prowadzone przez urzędników gminnych, zazwyczaj w okresie od września aż do końca listopada. Odbywają się one w godzinach pracy urzędu, a mieszkańcy są o nich powiadamiani kilka dni wcześniej. Podczas kontroli sprawdzane jest nie tylko to, czy kompostownik faktycznie znajduje się na posesji, ale także, czy rzeczywiście składowane są w nim odpady organiczne.

