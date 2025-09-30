Państwo spłaci dług rolnika, ale przejmie jego ziemię

Od 19 sierpnia 2025 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o restrukturyzacji zadłużenia, która pozwala Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przejąć dług rolnika i spłacić go wierzycielowi – pod warunkiem, że właściciel gospodarstwa przeniesie na Skarb Państwa część swoich gruntów.

Państwo odda ziemię w dzierżawę

Najważniejsza zmiana to zawieszenie egzekucji komorniczej już w momencie złożenia wniosku do KOWR. Dotąd licytacje mogły toczyć się mimo starań rolnika o pomoc. Teraz rolnik zyskuje czas na skompletowanie dokumentów i negocjacje z wierzycielem. Zawieszenie dotyczy tylko pierwszego skutecznego wniosku o przejęcie danego długu. Po pozytywnej decyzji KOWR spłaca zobowiązanie wobec banku czy dostawcy środków produkcji, a rolnik przekazuje wskazane działki państwu. Grunty te najczęściej są następnie wydzierżawiane rolnikowi, co pozwala zachować ciągłość produkcji. W wielu przypadkach przewidziano prawo pierwokupu ziemi, gdy gospodarstwo odzyska stabilność finansową.

Program obejmuje m.in. kredyty inwestycyjne i obrotowe, leasingi maszyn czy długi wobec dostawców nawozów, pasz i paliwa. Nie dotyczy natomiast podatków ani składek KRUS i ZUS, które trzeba regulować osobno. Kluczowe jest, aby wartość przejmowanych gruntów – po odjęciu hipotek – wystarczała na spłatę zadłużenia.

Rolnicy będą musieli spełnić konkretne wymagania

Rolnik, który chce skorzystać z pomocy, musi przedstawić m.in.: aktualne salda zadłużenia od wierzycieli, operat szacunkowy nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, plan naprawczy gospodarstwa i zgodę współmałżonka (przy wspólności majątkowej). Procedura trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, a koszty obejmują m.in. operat, taksę notarialną, opłaty sądowe i późniejszy czynsz dzierżawny.

Według danych KOWR od 2019 r. do I kwartału 2025 r. zawarto 37 umów przejęcia długów na kwotę 94 mln zł, obejmujących 1432 ha ziemi. Nowelizacja ma ułatwić korzystanie z programu i uchronić kolejne gospodarstwa przed licytacją. Dzięki nowym przepisom rolnicy zyskują szansę na spłatę długów i utrzymanie produkcji na własnych gruntach – choć formalnie część ziemi przechodzi na własność Skarbu Państwa.

