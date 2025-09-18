Żywność drożeje na potęgę, a rolnicy ciągle biedni?

Bo otóż próbuje się nam – reszcie Polaków, czyli nie rolnikom – wmówić, że im drożej, im więcej płacimy za żywność w sklepach i na bazarach – a więc pośrednio także naszym rolnikom, nieprawdaż? – tym oni, nasi rolnicy, coraz mniej zarabiają i stają się coraz biedniejsi, coraz ubożsi.

A liczby te są dla nas, mieszczuchów, każdego dnia coraz mocniej łupionych w sklepach i na bazarach, podczas każdych zakupów żywności, po prostu obezwładniające. Jeszcze w 2017 r. – jak to podsumował „Obserwator Ekonomiczny” – Polska miała najtańszą żywność nie tylko w całej Unii Europejskiej, ale niemal w całej Europie, albowiem tylko Macedończycy mogli wówczas cieszyć się tańszą.