Mandat za wyrzucenie opakowania po lakierze do włosów? To możliwe

W lipcu 2017 r. wprowadzono w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Od tego momentu do żółtego pojemnika wyrzucamy metale i tworzywa sztuczne, do niebieskiego – papier, do zielonego – szkło, do brązowego – bioodpady, a do czarnego – odpady zmieszane.

Jak się okazuje, selekcja niektórych odpadów nadal sprawia Polakom trudności. Jednymi z nich są wszelkiego rodzaju puszki i pojemniki po aerozolach, lakierach do włosów, dezodorantach czy farbach. Mogłoby się wydawać, że takie opakowania powinny lądować w pojemnikach na plastik i metal. Jest to prawda. Sytuacja zmienia się jednak, kiedy produkt nie jest zużyty do końca. Jeśli w puszcze pozostało jeszcze dużo spray'u to nie wolno wyrzucić go ani do żółtego kosza ani do pojemnika na odpady zmieszane. Dlaczego tak się dzieje?

Pozostała ilość aerozolu w puszcze traktowana jest jak odpad niebezpieczny. Z tego powodu powinien on trafiać Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jeśli wyrzucimy takie opakowanie do zwykłego kosza i będziemy mieli pecha trafiając na kontrolę, wtedy możemy otrzymać mandat od 100 do nawet 500 zł. Ponadto władze gminy maja prawo zwiększyć nam opłatę za wywóz śmieci – w niektórych przypadkach aż czterokrotnie, jeśli przypadki niewłaściwej segregacji odpadów będą się powtarzały.

Niewykorzystane spray'e mogą doprowadzić do wybuchu, pożaru lub zatrucia pracowników sortowni odpadów.

Płyty CD i DVD. Podobny problem

Podobny problem dotyczy płyt CD i DVD. Choć wyglądają jak plastik, nie mogą trafić do żółtego pojemnika. Zawierają bowiem tworzywa sztuczne, metale (m.in. aluminium, srebro lub złoto) oraz warstwy lakieru i farby, które czynią z nich elektroodpady. Nieprawidłowe ich wyrzucenie może skończyć się mandatem nawet do 5 tys. zł – ostrzega serwis Biznes Info. Choć kara za pojedynczy przypadek jest mało prawdopodobna, problem narasta w skali całego kraju.

Najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie płyt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do sklepów z elektroniką, które prowadzą zbiórki elektroodpadów.

