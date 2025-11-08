Paragon w niebieskim koszu? Za ten błąd zapłacisz nawet kilkaset złotych

Jak się okazuje, najczęściej mylimy się przy wyrzucaniu paragonów. Za nieprawidłową segregację grożą wysokie mandaty.

Paragony nie do niebieskiego pojemnika

Z badania firmy Interzero Polska wynika, że aż 71 proc. Polaków nie wie, gdzie wyrzucać paragony. Większość trafia do niebieskich pojemników na papier, co jest błędem – paragony są bowiem drukowane na papierze termicznym, który zawiera substancje chemiczne i nie nadaje się do recyklingu.

Tego typu odpady powinny trafiać do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Wyrzucenie ich do makulatury może skutkować mandatem do 500 zł, a w niektórych gminach – nawet podwyższeniem opłaty za śmieci.

Płyty CD i DVD to elektroodpady

Podobny problem dotyczy płyt CD i DVD. Choć wyglądają jak plastik, nie mogą trafić do żółtego pojemnika. Zawierają bowiem tworzywa sztuczne, metale (m.in. aluminium, srebro lub złoto) oraz warstwy lakieru i farby, które czynią z nich elektroodpady. Nieprawidłowe ich wyrzucenie może skończyć się mandatem nawet do 5 tys. zł – ostrzega serwis Biznes Info. Choć kara za pojedynczy przypadek jest mało prawdopodobna, problem narasta w skali całego kraju.

Najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie płyt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do sklepów z elektroniką, które prowadzą zbiórki elektroodpadów.

Segregacja obowiązkowa od 2017 roku

Od lipca 2017 r. w Polsce obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO). Odpady należy wyrzucać do pięciu pojemników:

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

niebieski – papier,

zielony – szkło,

brązowy – bioodpady,

czarny – odpady zmieszane.

Choć system obowiązuje od lat, wiele osób wciąż nie wie, jak postępować z mniej oczywistymi odpadami. Eksperci apelują, by przed wyrzuceniem przedmiotu sprawdzić, do jakiego pojemnika powinien trafić – w przeciwnym razie można słono zapłacić za niewiedzę.

