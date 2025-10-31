Opłata za kilogram śmieci. Rząd szykuje duże zmiany

Rządowe Centrum Legislacyjnym opublikowało projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że został on opracowany w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców. Chodzi o "zwiększenie skuteczności, przejrzystości i sprawiedliwości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie gminom różnicowania wysokości opłat za śmieci na podstawie masy odpadów oraz jakości ich segregacji. W uzasadnieniu MKiŚ przekonuje, że pomoże to zachęcić mieszkańców do dokładniejszej segregacji odpadów, a także pozwolić na sprawiedliwy podział kosztów zgodnie z rzeczywistą produkcją odpadów.

Gmina zdecyduje o kosztach

Nowela nie narzuca jednolitej wysokości opłat ani maksymalnych różnic pomiędzy stawkami, bo "mogłoby to doprowadzić do niedoszacowania systemów w gminach o szczególnie trudnych warunkach (np. rozproszonej zabudowie wiejskiej, wysokich kosztach transportu)". Zadaniem gminy będzie dostosowanie stawek do realnych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, biorąc pod uwagę m.in. rodzaj zabudowy, stopień rozproszenia ludności, dostępność instalacji i posiadaną infrastrukturę.

W propozycji zapisano możliwość wprowadzenia systemu opłat składającego się z części stałej i zmiennej, zależnej od masy wytwarzanych odpadów. Rozszerzono też możliwość obniżenia opłat w przypadku kompostowania bioodpadów. MKiŚ chce wprowadzić ulgę w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (przy spełnieniu określonych warunków). "Kompostowanie bioodpadów będzie mogło odbywać się na zasadach zbliżonych do tych obowiązujących w zabudowie jednorodzinnej. Różnica polega na tym, że obowiązek organizacji i nadzoru nad funkcjonowaniem kompostownika będzie spoczywał na właścicielu nieruchomości, którym w praktyce najczęściej będzie wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia. Warunkiem zastosowania ulgi będzie zgoda mieszkańców oraz zapewnienie prawidłowego użytkowania kompostownika" – przekazano.

Kolejna zmiana to uelastycznienie systemu zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ulgi dla osób starszych, niepełnosprawnych, w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także dla drobnych przedsiębiorców, w szczególności rzemieślników działających lokalnie na małą skalę (np. prowadzących punkty naprawy obuwia, zegarków, galanterii, krawiectwo, dorabianie kluczy).

Czytaj też:

Ekspert: System kaucyjny zrobi z nas zbieraczy śmieciCzytaj też:

Nie popełnij tego błędu na cmentarzu. Kara to nawet 5 tys. złotych