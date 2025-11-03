System kaucyjny. Tylu producentów oznaczyło opakowania

Na rynku jest już blisko 100 tys. takich opakowań. Resort podkreśla, że pełną efektywność systemu ocenić będzie można dopiero po 2026 r.

Do końca br. trwa okres przejściowy – wprowadzony, by dać producentom, operatorom i sklepom czas na przygotowanie do nowych zasad.

Trzy rodzaje opakowań objętych systemem kaucyjnym

"Obecnie znajdujemy się w okresie przejściowym. Daliśmy czas operatorom, producentom i sklepom na przygotowanie się do tej zmiany. 12 producentów już wprowadziło opakowania ze znakiem kaucji – jest ich na rynku już blisko 100 tys." – powiedziała wiceminister Anita Sowińska, cytowana w komunikacie.

System kaucyjny w Polsce obejmuje trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3l, puszki aluminiowe do 1l a także butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l. Od 1 stycznia 2026 r. do systemu zostaną włączone butelki szklane wielokrotnego użytku.

"Włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek wielokrotnego użytku niesie za sobą wiele korzyści dla klientów, sklepów oraz producentów. Klienci nie muszą martwić się o to, w jakim sklepie oddadzą butelkę – mogą to zrobić w każdym większym i w wybranych małych. System jest bezparagonowy, a prostota to kluczowy element jego działania. To również łatwiejsza obsługa i rozliczenia dla sklepów oraz równe zasady dla wszystkich producentów" – zapewniła wiceminister.

Dodała, że system będzie się rozwijał – zarówno pod względem liczby dostępnych opakowań, jak i punktów zbiórki. Pełną efektywność ocenić będzie można dopiero po 2026 roku. Systemem zbiórki opakowań są zainteresowane także urzędy gmin, PSZOK-i, duże zakłady pracy, uczelnie, hotele, restauracje, galerie handlowe, wspólnoty mieszkaniowe, firmy odpadowe czy instytucje transportowe.

Takie obowiązki na małe i duże sklepy nakłada nowe prawo

Zgodnie z obowiązującym prawem, system kaucyjny ruszył w Polsce 1 października 2025 r. Duże sklepy (powyżej 200 m2) będą przyjmowały wszystkie opakowania w ramach systemu kaucyjnego. Małe sklepy (do 200 m2) co do zasady będą zobowiązane tylko do pobierania kaucji. Będą mogły też dobrowolnie przyjmować wszystkie opakowania lub ograniczyć przyjmowanie tylko do tych opakowań, które mają w swoim asortymencie. Sklepy prowadzące sprzedaż napojów w butelkach szklanych wielokrotnego użytku będą prowadziły punkt zbiórki dla takich opakowań niezależnie od swojej powierzchni.

Od 1 października do końca grudnia 2025 roku obowiązuje okres przejściowy, podczas którego na sklepowych półkach znajdą się napoje w zarówno starych, jak i nowych, kaucyjnych butelkach, a producenci stopniowo wprowadzają opakowania z oznaczeniem "kaucja", zaś sklepy wyprzedają dotychczasowe zapasy. Pełne wdrożenie systemu nastąpi etapowo w kolejnych miesiącach.

