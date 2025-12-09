"Panie prezydencie, niech pan pomyśli". Czarzasty zwrócił się do Nawrockiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek wieczorem, podczas internetowego briefingu dla mediów po spotkaniu w Londynie, zapytany o perspektywy pierwszego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, odpowiedział, że „z przyjemnością się z nim spotka”. Dodał, że w rozmowie telefonicznej podziękował mu za polską pomoc, zaprosił na Ukrainę i zaproponował wybór dogodnego terminu.

– Ostatnio usłyszałem w mediach sygnał, że mnie zaprosił. Cóż, prawdopodobnie, żebym mógł przyjechać, potrzebuję daty. A potem, jeśli prezydent – oficjalnie, nieoficjalnie, jak będzie chciał – zaprosi i zaproponuje datę, to oczywiście przyjadę z oficjalną wizytą do Polski. To dla mnie ważne – powiedział.

Pierwsze spotkanie Nawrocki – Zełenski? Czarzasty komentuje

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został zapytany we wtorek przez dziennikarzy o wzajemne zaproszenia prezydentów Ukrainy i Polski. Ocenił, że bezpieczna Ukraina jest gwarantem bezpiecznej Polski, a jeśli „ktoś tego nie rozumie, to musi wziąć mądrych doradców”.

– Trzeba się zdecydować: albo chcemy pomagać ludziom w trakcie wojny, albo nie chcemy pomagać ludziom w trakcie wojny. Ja apeluję do pana Nawrockiego, bo do Brauna nie ma co apelować, bo on zrozumie, co chce – dodał.

Włodzimierz Czarzasty zauważył, że „Jesteśmy w Europie, jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy niestabilnego partnera w Stanach Zjednoczonych”. – Partnera (...), który jest trudny. W związku z tym nasze miejsce jest w Unii Europejskiej, musimy o to dbać. Rozwalanie w tej chwili Unii Europejskiej, napuszczanie narodu na naród doprowadzi do tego, że ranga Polski będzie spadała, panie prezydencie – stwierdził.

Marszałek Sejmu zwrócił się do prezydenta

Marszałek Sejmu zwrócił się także do prezydenta Karola Nawrockiego. – Panie prezydencie, niech pan naprawdę usiądzie, pomyśli w tej sprawie i niech pan nie patrzy na wszystko przez pryzmat tego, że chce być pan we wszystkich sprawach najlepszy. Bo nie da się być we wszystkich sprawach najlepszym – ocenił.

