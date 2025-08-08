Tańsze paliwo. Obniżki na stacjach podtrzymane

Poniżej komentarz rynkowy Reflex:

Pierwszy tydzień sierpnia upłynął pod znakiem obniżek cen na krajowym rynku paliw. Średnie ceny detaliczne na stacjach wynoszą teraz odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 5,87 zł/l, bezołowiowej 98 – 6,64 zł/l, oleju napędowego – 6,01 zł/l i autogazu – 2,69 zł/l. W ciągu tygodnia średnie ceny paliw spadły wobec poziomów z końca ubiegłego tygodnia od 2 do 4 groszy na litrze.

Ceny najniższe od początku wakacji

Obecne poziomy cen są najniższe od początku wakacji i wyraźnie niższe niż rok temu. Za benzyny płacimy ok. 52 grosze na litrze mniej, za diesla 39 gr/l, a autogaz jest tańszy o 5 gr/l.

Ze względu na spadki cen na rynku hurtowym spodziewamy się kontynuacji obniżek na stacjach również w kolejnym tygodniu. W okresie 11-15 sierpnia prognozujemy średnie ceny paliw na poziomie:

Pb95 – 5,84 zł/l,

Pb98 – 6,61 zł/l,

oleju napędowego – 5,98 zł/l,

autogazu – 2,68 zł/l.

Tak kształtują się ceny ropy naftowej

Cena ropy Brent na koniec tygodnia spadła poniżej 67 USD/bbl, co oznacza zniżkę o ponad 3 USD/bbl w skali tygodnia.

Rynek pozostaje pod presją polityki celnej prezydenta Trumpa, choć teraz uwaga inwestorów koncentruje się na zapowiedziach nałożenia przez USA ceł na kraje kupujące ropę z Rosji w kontekście możliwego spotkania prezydentów USA i Rosji w najbliższych dniach.

7 sierpnia weszły w życie nałożone wcześniej cła na ponad 90 krajów w wysokości od 10 do 50 proc., co budzi obawy o spadek światowego PKB, a w konsekwencji mniejszy popyt na ropę i paliwa. USA nałożyły ponadto dodatkowe 25 proc. cło na eksport z Indii – oznacza to w praktyce stawkę do 50 proc.

Zapasy ropy w USA spadły o 3,03 mln baryłek, do poziomu 423,66 mln baryłek w tygodniu zakończonym 1 sierpnia wg EIA. Są niższe o 6,3 proc. od średniej z ostatnich pięciu lat.

Import ropy do Chin spadł w lipcu o 8,2 proc. do 11,16 mln baryłek dziennie w porównaniu z 22-miesięcznym maksimum w czerwcu 2025, ale wzrósł o 11,5 proc. w porównaniu z lipcem 2024 r.

