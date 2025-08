Ceny paliw. Rośnie możliwość podwyżek, głównie benzyny

"Średnie ceny paliw na stacjach w Polsce wskazują na utrzymującą się stabilizację na rynku detalicznym. Jednak dane z rynku hurtowego sygnalizują rosnące prawdopodobieństwo podwyżek, szczególnie w przypadku benzyny" – czytamy w komentarzu.

Na koniec lipca średnie ceny detaliczne na stacjach wynoszą odpowiednio: benzyny bezołowiowej 95 – 5,89 zł/l, bezołowiowej 98 – 6,67 zł/l, oleju napędowego – 6,05 zł/l i autogazu – 2,71 zł/l. To oznacza, że w przypadku wszystkich paliw średnie ceny były symbolicznie niższe niż przed tygodniem.

Ceny paliw w Polsce. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej?

Na podstawie aktualnych danych dla wszystkich województw zauważalne są wyraźne różnice w cenach detalicznych poszczególnych paliw.

Ceny benzyny 95 wahają się od 5,72 zł/l (woj. pomorskie) do 6,04 zł/l (mazowieckie). Przy czym najtańsze województwa to: pomorskie (5,72 zł), dolnośląskie (5,77 zł), śląskie i łódzkie (5,80 zł), a najdroższe województwa to mazowieckie (6,04 zł), kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie (6,01 zł), świętokrzyskie (6,02 zł).

Ceny ON są generalnie wyższe niż benzyny i kształtują się w przedziale 5,92 zł (woj. pomorskie) – 6,20 zł (warmińsko-mazurskie). Najniższe ceny występują w województwach pomorskim – 5,92 zł/l, lubuskim – 5,94 zł/l, łódzkim – 5,98 zł, najwyższe ceny w warmińsko-mazurskim – 6,20 zł, mazowieckim i kujawsko-pomorskim – 6,17 zł i podlaskim – 6,14 zł.

Ceny autogazu mieszczą się między 2,61 zł/l (śląskie) a 2,86 zł/l (zachodniopomorskie). Tu najtańsze województwa to śląskie (2,61 zł), małopolskie i pomorskie (2,62 zł), warmińsko-mazurskie (2,63 zł), natomiast najdroższe województwa to zachodniopomorskie (2,86 zł), lubelskie i lubuskie (2,79 zł), mazowieckie i podlaskie (2,78 zł).

Ile zapłacimy za tankowanie? Prognoza ekspertów

W okresie 4-8 sierpnia analitycy prognozują podwyżki cen benzyny (średnio do 3-5 gr/l) oraz stabilizację cen diesla i autogazu na poziomach: benzyny Pb95 – 5,93 zł/l; Pb98 – 6,70 zł/l; oleju napędowego – 6,05 zł/l; autogazu – 2,71 zł/l.

