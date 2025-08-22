Nowe złoże ropy. Orlen: Największe odkrycie w 2025 roku

To największe odkrycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w tym roku. Zagospodarowanie złoża i wydobywane z niego węglowodory będą wspierać realizację celów strategii Orlen 2035.

"Najnowsze odkrycie Orlen w Norwegii zostało dokonane w ramach projektu Omega Alfa, na obszarze Yggdrasil na Morzu Północnym. Grupa zrealizowała go wspólnie z Aker BP, jako operatorem, oraz pozostałymi partnerami – Equinor i Petoro. Zastosowane w trakcie wiercenia innowacyjne metody poszukiwań umożliwiły szybkie a jednocześnie bardzo dokładne przebadanie dużego obszaru" – czytamy w komunikacie.

Orlen: Odkryto duże złoże ropy

Partnerzy wykonali najpierw odwiert pionowy do głębokości 2250 metrów, z którego następnie odwiercono kilka odwiertów horyzontalnych w różnych kierunkach. Trzy z nich przekroczyły 10 km, ustanawiając rekord długości odwiertów horyzontalnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

"Projekt Omega Alfa wyznacza nowe standardy działalności poszukiwawczej. Dzięki odwierceniu wyjątkowo długich, precyzyjnie poprowadzonych odwiertów zebraliśmy szczegółowe dane, które ułatwią i przyspieszą potencjalne wydobycie. Zasoby Omega Alfa będą włączone do produkcji wspólnie z innymi złożami ropy i gazu na obszarze Yggdrasil, w których Orlen jest udziałowcem i które obecnie są w trakcie zagospodarowania. Przełoży się to na większą efektywność wydobycia, zarówno w wymiarze finansowym, jak i operacyjnym" – przekazał członek zarządu Orlenu ds. wydobycia Wiesław Prugar, cytowany w oświadczeniu spółki.

W sumie, w ciągu trzech miesięcy, partnerzy wykonali odwierty o łącznej długości 45 km. Pozwoliło to udokumentować znaczące zasoby węglowodorów, przede wszystkim ropy naftowej, w ilości szacowanej 96-134 mln baryłek ekwiwalentu ropy.

Zasoby odkryte w ramach projektu Omega Alfa znajdują się na koncesjach PL873, PL873B i PL1249. W dwóch pierwszych Orlen Upstream Norway posiada 12,3 proc. udziałów, w ostatniej – 9,84 proc. Pozostałymi partnerami są Aker BP i Equinor, a w przypadku PL1249 – również Petoro. Biorąc pod uwagę udziały Orlenu w koncesjach, najnowsze odkrycie zapewni Grupie dodatkowe 10,5-15 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

