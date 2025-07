Niemiecka prasa: Czy Polska podzieli się zyskami z bałtyckiej ropy?

Kanadyjska firma Central European Petroleum (CEP) poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że około sześć kilometrów od Świnoujścia, na Morzu Bałtyckim odkryto pokaźne złoże ropy naftowej. Jest to największe takie konwencjonalne odkrycie w historii Polski, a jednocześnie jedno z największych w Europie w ostatniej dekadzie.

Odkryte złoże może zawierać 22 miliony ton wydobywalnych węglowodorów w postaci ropy naftowej i kondensatu oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. Spółka CEP nie ukrywa, że planuje rozpoczęcie wydobycia. Tymczasem w niemieckim Heringsdorfie, jednym z najważniejszych kurortów regionu, rosną obawy o przyszłość lokalnej turystyki i przyrody. – Nasza gmina leży w szczególnie chronionym obszarze przyrodniczym. Zrobimy wszystko, aby chronić naszą linię brzegową, morze i jakość życia – powiedziała "Bildowi" burmistrz miasta Laura Isabelle Marisken. Dodała, że eksploatacja surowców może mieć nieodwracalne skutki dla środowiska, wody i klimatu.

Polska podzieli się zyskami z Niemcami?

"Odkryte przez Polskę złoże ropy na Bałtyku leży częściowo na niemieckim terytorium. Czy Polska będzie musiała dzielić się przychodami?" – zastanawia się "Die Welt". Według dziennika, złoże ropy odkryte sześć kilometrów na północ od Świnoujścia jest większe niż największe pole naftowe Mittelplate na Morzu Północnym, z którego ropa naftowa jest wydobywana od 40 lat.

"Podczas gdy Polska podkreśla narodowe znaczenie odkrycia, rząd Meklemburgii-Pomorza Przedniego potwierdza informacje »Welt«, że jest to również niemiecka ropa i gaz. »Złoże znajduje się na terytorium obu krajów« – gazeta cytuje odpowiedź Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy w Schwerinie. Jak dodaje, jest to prawdopodobnie »złoże Heringsdorf«, w którym dokonano odwiertów jeszcze w czasach NRD. W sytuacji, gdy Polska rozpocznie wydobycie, będzie to również zauważalne po stronie niemieckiej" – czytamy.

Po stronie niemieckiej firma Neptun Energy, należąca do francuskiego koncernu Engie, wykonała już w przeszłości odwierty na złożu Heringsdorf. Jednak jakość surowca uznano za niewystarczającą, dlatego nigdy nie rozpoczęto wydobycia. "Najwyraźniej złoża znajdujące się dalej na wschód, prawdopodobnie na innych głębokościach, mają lepszą jakość ropy naftowej" – oceniła niemiecka gazeta.

