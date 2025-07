Kuriozalny wpis Sikorskiego. "Pan Bóg chyba kocha nasz rząd"

W poniedziałek poinformowano, że spółka Central European Petroleum odkryła duże złoże ropy naftowej u wybrzeży Polski. Odkrycia dokonano około sześć kilometrów od Świnoujścia otworem wiertniczym Woli East 1 (WE1), wykonanym na Morzu Bałtyckim.

Odkryte złoże może zawierać 22 miliony ton wydobywalnych węglowodorów w postaci ropy naftowej i kondensatu oraz 5 mld metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. W komunikacie spółki podkreślono, że mamy do czynienia z największym konwencjonalnym odkryciem ropy naftowej w historii Polski, a jednocześnie jednym z największych w Europie w ostatnie dekadzie.

Osobliwy komentarz Radosława Sikorskiego

Odkrycie w osobliwy sposób skomentował na platformie X minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski. "Sławosz leci w kosmos, Iga wygrywa Wimbledon, Unia przewiduje dla Polski furę pieniędzy a teraz jeszcze to. Pan Bóg chyba jednak kocha rząd KO-PSL-PL2050-Lewica" – napisał.

Lawina komentarzy po słowach szefa MSZ

Słowa szefa MSZ uruchomiły lawinę komentarzy.

"Patrząc na to co robicie z masową migracją i islamizacją Polski, to jedynie Allah was kocha" – napisała z oficjalnego profilu Suwerenna Polska.

"Przed chwilą w prywatnej korespondencji z przyjacielem zażartowałem: »Kluczowe pytanie brzmi, czy to złoże platformerskie czy pisowskie«. Mam nadzieję, że pan minister także żartuje. Choć pewny nie jestem" – napisał zaś były ambasador RP w USA Marek Magierowski.

"Największe osiągnięcia rządu? Iga Świątek wygrała Wimbledon, astronauta poleciał w prywatnym locie na ISS. Oni są tak śmieszni, że to się naprawdę w pale nie mieści" – stwierdził, komentując słowa Radosława Sikorskiego, polityk Konfederacji Wojciech Machulski.

Z kolei Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, przytaczając wyniki jednego z sondaży, napisał: "Panie Ministrze dziś 21 lipca a nie 1 kwietnia. Premierowi Tuskowi ufa mniej niż 1/3 Polaków. Proszę zejść na Ziemię".

