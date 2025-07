Świątek wygrywa Wimbledon. Kapitalny mecz Polki

Pokonanie rywali przyszło Polce wyjątkowo łatwo. Światek pewnie zdobywała punkty i systematycznie zwiększała przewagę nad Amerykanką, która tego dnia grała wyjątkowo nerwowo. Wygrana całego spotkania zajęła polskiej tenisistce zaledwie 57 minut.

To 6 zwycięstwo polskiej zawodniczki w turnieju Wielkiego Szlema. Świątek jest pierwszą Polką, która wygrała Wimbledon. W przeszłości w finale grały Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska.

– Po pierwsze, chcę pogratulować Amandzie wspaniałych dwóch tygodni. Powinnaś być dumna z pracy, którą wykonujesz i mam nadzieję, że rozegramy tu więcej finałów. Nawet mi się to nie śniło, dla mnie to było zdecydowanie za daleko. Czuję, że jestem już doświadczonym graczem, wygrywając wcześniej Szlemy, ale nigdy nie spodziewałem się tego – powiedziała Polka po zwycięskim finale.

– Dziękuję, Iga. Jesteś niesamowitą zawodniczką i to było dziś wyraźnie widać. Byłaś dla mnie ogromną inspiracją. Spędziłaś tu niesamowite dwa tygodnie. Dotarcie do swojego pierwszego finału Wimbledonu i wygrana tutaj to coś wyjątkowego. Gratulacje dla Ciebie i Twojej drużyny – powiedziała z kolei Anisimova.

Historyczny sukces Polki

Najlepsza polska tenisistka – pięciokrotna triumfatorka Wielkiego Szlema (cztery razy Rolland Garros, raz US Open) – najwyżej na Wimbledonie doszła w roku 2023 – do ćwierćfinału. Tym razem pobiła zatem swój rekord, a teraz stoi przed szansą historycznego zwycięstwa.

W 2012 roku do finału gry pojedynczej dotarła Agnieszka Radwańska. Po zaciętym pojedynku przegrała z Amerykanką Sereną Williams.

Wimbledon to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa, zarazem najstarszy i najbardziej prestiżowy. Rozgrywany jest na kortach trawiastych. Zawody rozgrywane są corocznie na przełomie lipca i sierpnia, czyli w połowie sezonu tenisowego. Podczas gdy standardowe turnieje trwają tydzień, wielka czwórka jest zawsze rozplanowana na dwa tygodnie. Ponadto, mężczyźni grają mecze nie do dwóch, lecz do trzech wygranych setów.

