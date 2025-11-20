"Przy kompocie będziemy siedzieć?". Jakubiak o decyzji Czarzastego

O zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu Czarzasty poinformował na konferencji prasowej w środę. Dodał, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 listopada. Marszałek podpisał dokument w obecności dziennikarzy.

– Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy i na stacjach benzynowych, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli tych osób, które takie prawo będą uchwalały – tłumaczył Czarzasty.

Jakubiak: Sejm to miejsce dla ludzi specjalnej troski?

Do postaci nowego marszałka Sejmu odniósł się w czwartek poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak.

– On się kreuje na fajnego chłopa i być może jest fajnym kolegą – powiedział parlamentarzysta na antenie RMF FM. Jednocześnie Jakubiak odkreślił, że nie zna zbyt dobrze Czarzastego.

Poseł koła Wolni Republikanie skrytykował również pierwszą decyzję marszałka Sejmu ws. prohibicji.

– To jest miejsce dla ludzi specjalnej troski czy jak? – zapytał Jakubiak. – Na przykład my się umówimy o godzinie 20:00, żeby sobie pogadać na jakiś temat, to co, przy kompocie będziemy teraz siedzieli? Przy herbatce? – dodał.

"Proszę nie porządkować dorosłym ludziom życia"

Jednocześnie parlamentarzysta, który słynie z produkcji alkoholu, przyznał, że rzadko sięga po napoje procentowe. – Mieszkam w Warszawie, jestem warszawiakiem, wyjeżdżam bardzo często, za kierownicą siedzę, więc prawie w ogóle nie piję – powiedział poseł koła Wolni Republikanie.

– Co do istoty, proszę państwa, to proszę nie porządkować dorosłym ludziom życia, naprawdę – podkreślił Marek Jakubiak.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podpisane przez niego zarządzenie ws. sejmowej prohibicji wejdzie w życie w poniedziałek 24 listopada.

– Dlaczego nie od dziś? Dlatego, że trzeba zarządzić tymi zasobami, które są w tej chwili w restauracji, zmienić wszystkie wpisy i wszystkie informacje – wyjaśnił współprzewodniczący Lewicy.

