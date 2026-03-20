Wyrok NSA wprowadzi w Polsce "małżeństwa" jednopłciowe? RPO studzi emocje

Lewica nie kryje radości po piątkowym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie obowiązku transkrypcji, czyli przepisywania i uznawania w Polsce "małżeństw" osób tej samej płci zawartych w innym państwie Unii Europejskiej.

Zdaniem minister Katarzyny Kotuli oznacza to, że Polska nie musi wdrażać w tym zakresie żadnych zmian ustawowych. "To jest przełom" – obwieścił w swoim wpisie europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Swój entuzjazm z tego powodu wyraziła również minister Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

RPO: Potrzebna ustawa

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek, radość dotycząca wyroku NSA może być przedwczesna. Prawnik przypomniał, że orzeczenie dotyczy jednego, konkretnego przypadku. Dodał, że rozstrzygnięcia wymagają jeszcze dwie kluczowe kwestie: uprawnień, jakie mają przysługiwać takiemu "małżeństwu" oraz kryteriów, jakie muszą spełnić te związki, by móc być wpisane do aktów stanu cywilnego.

– NSA był związany orzeczeniem TSUE i musiał wydać wyrok zgodny z treścią tego orzeczenia. Natomiast ten wyrok NSA dotyczy konkretnej jednej sprawy, a jeśli chodzi o generalne rozwiązanie problemu uznawania małżeństw zawartych w innych krajach UE, to z mojej korespondencji z panem ministrem spraw wewnętrznych wynika, że skutki orzeczenia TSUE są w dalszym ciągu analizowane i będzie propozycja ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego – powiedział.

– W sentencji wyroku TSUE sformułowany jest warunek, że chodzi o osoby, które "rozwinęły lub umocniły życie rodzinne" w innym kraju – i tam to życie rodzinne zostało przypieczętowane małżeństwem, a następnie taka para przeniosła się do Polski – dodał RPO.

Prof. Wiącek podkreślił, że z wyroku nie wynika "wprost, aby małżeństwa zawarte w innym kraju Unii Europejskiej nabywały automatycznie identyczne uprawnienia jak małżeństwa zawarte w Polsce".

Czytaj też:

"Małżeństwa homoseksualne" w Polsce? Bogucki: Bez zmiany Konstytucji nic się nie zmieniCzytaj też:

"Haniebne". Wójcik: Otwarcie drzwi na adopcję dzieci przez pary homoseksualne