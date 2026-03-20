Kosiniak-Kamysz: Chcę powiedzieć wyraźnie. Ja tego nie odpuszczę

W związku z prezydenckim wetem rząd wdrożył zapowiadany plan B. Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, która przyjęła uchwałę upoważniającą szefów resortów obrony i finansów do zaciągnięcia pożyczki w ramach SAFE. – Weto prezydenta nas nie zatrzyma – oświadczył Tusk.

Uchwała rządu daje możliwość przekazania środków z unijnego programu tylko na potrzeby wojska, a nie policji i Straży Granicznej, na co zezwalała ustawa zawetowana przez prezydenta.

Szef MON: I tak przeprowadzimy SAFE

Minister obrony narodowej zapowiada, że rząd, bez względu na stanowisko prezydenta, sięgnie po pieniądze z unijnej pożyczki. Władysław Kosiniak-Kamysz nie szczędził przy tej okazji mocnych słów.

– My i tak przeprowadzimy SAFE. Chcę wam powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, wszystkim moim rodakom. Ja tego tematu nie odpuszczę. Doprowadzimy ten program do finału. Będą nam rzucać kłody pod nogi, będą przeszkadzać [...] będą robić wszystko, będą straszyć, będą grozić, nie wystraszycie, nie przestraszycie mnie – powiedział.

Lider PSL wskazał, że jego partia przygotowała kilka dni temu projekt ustawy dotyczący propozycji Karola Nawrockiego "SAFE 0 proc.", który ma wyeliminować błędy zawarte w propozycji Pałacu Prezydenckiego. W wersji przygotowanej przez ludowców pieniądze mają otrzymać także policjanci czy strażnicy graniczni.

– Z jednej strony bierzemy te pieniądze, które są z Narodowego Banku Polskiego i dajemy je na bezpieczeństwo. Ta ustawa to gwarantuje, a z drugiej strony myślę, rozwiewa też wątpliwości marszałka Czarzastego, bo przecież do koalicjantów w tym zakresie na pewno pan marszałek będzie miał zaufanie i z radością nada numer temu projektowi, o co go już teraz serdecznie proszę – wskazał.

