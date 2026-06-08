Papież spotykał się z premierem Hiszpanii Sánchezem

Przed udaniem się do Kongresu Deputowanych na spotkanie z członkami hiszpańskiego parlamentu, dziś rano, 8 czerwca, trzeciego dnia wizyty w Madrycie, Papież Leon XIV spotkał się na krótko z premierem Pedro Sánchezem Pérezem-Castejónem. Informację podało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej na swoim kanale Telegram, dodając, że Papież pozdrowił też kilku współpracowników premiera. Prywatne spotkanie szefem hiszpańskiego rządu trwało około 20 minut.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón jest premierem Hiszpanii od 2 czerwca 2018 r. Jako ekonomista i lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) kierował kilkoma postępowymi rządami koalicyjnymi i ożywił wzrost gospodarczy oraz wzmocnił prawa socjalne w Hiszpanii. W 1995 r. ukończył studia z zakresu nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości na Universidad Complutense w Madrycie, a w 1998 r. uzyskał doktorat w dziedzinie polityki gospodarczej Unii Europejskiej na Université libre w Brukseli.

W latach 2004–2009 był radnym Rady Miejskiej Madrytu, a następnie został wybrany na posła. W 2006 roku ożenił się z Marią Begoñą Gómez Fernández, pracownicą organizacji pozarządowej, z którą ma dwie córki, Ainhoę i Carlotę. Mianowany na sekretarza PSOE w lipcu 2014 r., w wyniku wewnętrznego kryzysu, jaki przechodziła partia podczas poważnego impasu politycznego, który rozpoczął się po wyborach parlamentarnych w styczniu 2016 r., zrezygnował ze stanowiska w październiku tego samego roku, odizolowany przez PSOE z powodu odmowy poparcia reelekcji Mariano Rajoya na stanowisko premiera.

Reformy socjalne

Po rezygnacji tego ostatniego, w wyniku wyroku skazującego w tzw. "sprawie Gürtel”, skandalu korupcyjnego, w który zamieszani byli niektórzy czołowi przedstawiciele Partii Ludowej (PP), przejął jego stanowisko. Rząd Sáncheza nigdy jednak nie dysponował bezwzględną większością mandatów, co doprowadziło do przedterminowych wyborów w kwietniu 2019 r., które nie przyniosły rozstrzygnięcia, oraz do kolejnych wyborów w listopadzie tego samego roku, w których zwyciężyła koalicja socjalistów i lewicowej partii Podemos. Z powodu porażki swojej partii w wyborach samorządowych w Hiszpanii w 2023 r. Sánchez zrezygnował ze stanowiska premiera, ogłaszając przedterminowe wybory na 23 lipca, z których, po miesiącach intensywnych negocjacji, ponownie wyszedł jako premier.

Sánchez poświęcił się w dużej mierze polityce wewnętrznej, aby stawić czoła kryzysowi finansowemu i dążeniom niepodległościowym Katalonii, a także wzmocnieniu państwa socjalnego, transformacji ekologicznej i integracji pracowników zagranicznych w celu przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa i wsparcia systemu opieki społecznej: niedawno uregulowano status 800 tys. imigrantów. Chwalony za to, że nie uległ decyzjom administracji Donalda Trumpa, znów przechodzi przez delikatny okres, borykając się z poważnym spadkiem poparcia. Powodem niedawnych demonstracji ulicznych, podczas których domagano się jego dymisji, był skandal wywołany śledztwem w sprawie ratowania linii lotniczych Plus Ultra, w które zamieszany jest były premier z ramienia Partii Socjalistycznej José Luis Rodríguez Zapatero, objęty dochodzeniem w sprawie przynależności do organizacji przestępczej, fałszerstwa i handlu wpływami.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón został przyjęty przez Leona XIV w Pałacu Apostolskim w Watykanie 27 maja, przed tradycyjną środową audiencją generalną.

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