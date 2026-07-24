Grupa księży kwestionuje wytyczne ws. błogosławieństw par nieregularnych i jednopłciowych

Jak podał niemiecki dziennik "Die Tagespost”, księża skierowali do kard. Marxa list, w którym pytają, czy powinni stosować się do wytycznych obowiązujących w archidiecezji, czy też pozostać przy powszechnym nauczaniu moralnym Kościoła.

Według gazety metropolita Monachium odpowiedział, proponując roczny okres pilotażowego stosowania wytycznych. Zaznaczył przy tym, że dokument nie ma charakteru normy kanonicznie wiążącej, a po zakończeniu okresu próbnego planuje podjąć dialog z duchowieństwem na temat jego funkcjonowania.

Owoce drogi synodalnej

Sporne wytyczne, zatytułowane Segen gibt der Liebe Kraft ("Błogosławieństwo umacnia miłość”), zostały opublikowane w kwietniu 2025 r. przez Niemiecką Konferencję Biskupów i Centralny Komitet Katolików Niemieckich jako odpowiedź na postulaty drogi synodalnej.

Sygnatariusze listu twierdzą, że dokument wykracza poza postanowienia deklaracji Dykasterii do spraw Nauki Wiary Fiducia supplicans z 2023 r., która dopuszcza jedynie spontaniczne, krótkie błogosławieństwa osób znajdujących się w sytuacjach nieregularnych, wykluczając obrzędy mogące sprawiać wrażenie celebracji małżeństwa. Krytycznie oceniają również zalecenie, by kapłani odmawiający udzielenia błogosławieństwa kierowali zainteresowanych do innego duchownego.

Księża powołują się także na niedawne wypowiedzi papieża Leona XIV, który podkreślił, że Stolica Apostolska nie akceptuje formalnych błogosławieństw par jednopłciowych ani par żyjących w związkach nieregularnych, wykraczających poza ramy określone w Fiducia supplicans. Papież zaznaczył również, że działania przekraczające te granice mogą prowadzić do podziałów w Kościele.

Kwestia stosowania niemieckich wytycznych pozostaje przedmiotem sporów w tamtejszym episkopacie. Część diecezji, m.in. Limburg, Osnabrück i Akwizgran, wprowadziła je do swojej praktyki, natomiast archidiecezja Kolonii oraz diecezje Augsburg, Eichstätt, Pasawa i Ratyzbona odmówiły ich przyjęcia, uznając je za niezgodne z postanowieniami Fiducia supplicans.

Dodatkowe kontrowersje wywołało ujawnienie przez Dykasterię do spraw Nauki Wiary pisma skierowanego do niemieckich biskupów w listopadzie 2024 r., zawierającego zastrzeżenia do projektu wytycznych. Sygnatariusze listu do kard. Marxa ostrzegają, że ich stosowanie może pogłębić podziały wśród duchowieństwa i wiernych. Zapowiadają, że jeśli odpowiedzi metropolity nie rozwieją ich wątpliwości, zwrócą się o wyjaśnienia do Stolicy Apostolskiej.

Czytaj też:

Skandal, którego nie było? Po watykańskim raporcie ws. homoseksualizmu Czytaj też:

Ksiądz krytykował kard. Rysia. Kuria upomina duchownego