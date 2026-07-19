Świat roślin, jak w czasach dinozaurów

Współczesny świat skurczył się tak bardzo, że czasem wydaje się już tylko mapą z naniesionymi hotelami, lotniskami i punktami widokowymi. Wystarczy kilka kliknięć, aby zobaczyć zdjęcie miejsca, do którego dawniej dochodziło się tygodniami. Można obejrzeć z lotu ptaka rzekę, której brzegi kiedyś znali tylko Indianie, zajrzeć na szczyt góry, której zdobycie wymagało karawany, cierpliwości i odwagi. Wiedza o świecie stała się większa niż kiedykolwiek, ale równocześnie rośnie dziwny niedosyt. Jakby za tą łatwością kryło się podejrzenie, że coś istotnego nam umyka.