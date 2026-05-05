Ksiądz krytykował kard. Rysia. Kuria upomina duchownego

Kuria Diecezjalna w Drohiczynie zareagowała na działalność medialną jednego z duchownych, ks. Beniamina Sęktasa. Jak poinformował portal Stacja7, kapłan został upomniany przez biskupa oraz zobowiązany do zaprzestania publikowania podobnych treści. Sprawa ma związek z aktywnością publicystyczną księdza. W ostatnim czasie duchowny publikował teksty i listy otwarte o mocno krytycznym charakterze wobec części hierarchii kościelnej oraz wybranych dokumentów Kościoła. Odnosił się m.in. do kard. Grzegorza Rysia, Konferencji Episkopatu Polski oraz dokumentu "Fiducia supplicans".

Poniżej komunikat kurii drohiczyńskiej:

"W związku z publikacjami autorstwa ks. Beniamina Sęktasa i zapytaniami o reakcję władzy kościelnej, Kuria Diecezjalna w Drohiczynie oświadcza, że są one wyłącznie prywatnymi opiniami autora, na których wyrażanie nie miał zgody.

Ze względu na fakt, że kapłan ten nie zachował obowiązujących norm Kodeksu Prawa Kanonicznego, a zwłaszcza zasad zawartych w Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach z dn. 11.10.2021 r., na spotkaniu z biskupem drohiczyńskim został on przez niego upomniany i otrzymał zakaz publikowania podobnych treści w przyszłości.

Został również wezwany do podjęcia stosownych kroków w celu naprawienia wyrządzonych krzywd i wywołanego zamętu" – komunikat podpisał ks. Marcin Gołębiewski, rzecznik prasowy diecezji drohiczyńskiej.

Ksiądz porusza trudne tematy

Ks. Beniamin Sęktas, wyświęcony w 2020 r., znany jest nie tylko z działalności duszpasterskiej, ale także literackiej i publicystycznej. W marcu opublikował apel do Polaków. "Zwracam się do was z gorącym apelem w związku z zaistniałą 22 marca 2026 roku historyczną hańbą. W licznych świątyniach w Piątą Niedzielę Wielkiego Postu został odczytany List Konferencji Episkopatu Polski z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w rzymskiej Synagodze Większej. Wielu z was, wsłuchując się w jego treść, przeżywało zdziwienie, smutek i gniew. Już na wstępie zadziwia okoliczność, dla której napisano ten list. Pasterze Kościoła w Polsce wezwali do uczczenia rocznicy, której nigdy wcześniej jako wspólnota wierzących nie obchodziliśmy. Nie było pierwszej ani dziesiątej rocznicy wizyty w synagodze, tym bardziej nie jest to stulecie ani tysiąclecie" – czytamy w nim.

Czytaj też:

Wszyscy obrońcy kard. Rysia. Pan Foxman i rabin Skórka ślą listy poparciaCzytaj też:

Ks. prof. Kobyliński: Między dwoma nurtami katolicyzmu w Polsce jest ogromna różnica