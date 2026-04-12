Wszyscy obrońcy kard. Rysia. Pan Foxman i rabin Skórka ślą listy poparcia

Mając takie wsparcie arcybiskup krakowski na pewno może być zadowolony. Co nie zmienia w niczym obiektywnej sytuacji: najprawdopodobniej przygotowany przez niego list episkopatu na temat relacji z Żydami i judaizmem zawiera dramatyczne błędy, dwuznaczności i wprost herezje. W efekcie wprowadza on wśród wiernych chaos i niepewność, a niektórych może prowadzić do utraty wiary i apostazji.

Z katolickiego punktu widzenia nie ma nic gorszego i jest tragicznym znakiem czasu, iż mimo mijającego czasu do tej pory żaden z sygnatariuszy, a więc z członków konferencji episkopatu Polski nie zdobył się na publiczne przeprosiny, pokutę i wyrażenie żalu, że dał się użyć w tak bezbożnym przedsięwzięciu. O ile zatem biskupi konsekwentnie milczą (choć ponoć niektórzy prywatnie wyrażają niezadowolenie) to w obronę listu zaangażowali się znani działacze ruchu dialogicznego. Problem polega na tym, że w ogóle nie odnoszą się oni do treści zarzutów.

Herezja chrześcijańskich syjonistów

A te, przypomnę są bardzo poważne. Mówiłem już o nich wyraźnie w komentarzu na kanale dorzeczy (w piątek, 10 marca, jeszcze przed opublikowaniem listu) i pisałem w komentarzu w tygodniku „Do Rzeczy”. Najważniejsze błędy warto przypomnieć. W liście stwierdza się choćby, że „Bóg, wierny swym obietnicom, nie odwołał Pierwszego Przymierza. Izrael pozostaje nadal narodem wybranym”.