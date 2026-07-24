"Nie zamierzają się odwoływać". Powstanie nowy klub parlamentarny?

Do końca czwartku parlamentarzyści i eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości mieli czas, aby złożyć specjalne deklaracje o przynależności do partii. Oświadczenia, jak tłumaczył rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek, miały zawierać zapewnienie, że dany polityk nie należy do żadnego stowarzyszenia "prowadzącego działalność polityczną". Sprzeciwili się temu stronnicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus nie podpisali deklaracji, które nazywają "upokarzającymi lojalkami". Zrobił to jedynie europoseł Daniel Obajtek. Oświadczenie złożyła też poseł Anita Czerwińska, która – choć formalnie nie należała do stowarzyszenia Morawieckiego – wcześniej podpisała się pod listem członków Rozwoju Plus do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Morawiecki na czele klubu parlamentarnego?

– Nikt inny się nie wyłamał – mówią rozmówcy Wirtualnej Polski ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. – Nikt się nie dał złamać – potwierdził Paweł Jabłoński, poseł PiS i członek Rozwoju Plus. Prawdopodobnie wobec stronników Morawieckiego zostanie wszczęta procedura wykluczająca z partii.

"Jeśli zostaną wyrzuceni z PiS, nie zamierzają się odwoływać. Mogą powołać własny klub parlamentarny" – przekazała Wirtualna Polska. Według ustaleń portalu, do nowego klubu może należeć około 40 parlamentarzystów. Na jego czele stanąłby Morawiecki.

Co mówią wewnętrzne sondaże PiS?

"Newsweek" ujawnił wewnętrzne sondaże PiS, które pokazują, na jakie poparcie może liczyć ewentualna partia Mateusza Morawieckiego. "Z badań, które w centrali partii uznawano za wiarygodne, wynikało, że spodziewana partia Mateusza Morawieckiego mogłaby dziś liczyć na do 3 proc. poparcia. W obozie byłego premiera przywoływane są badania wskazujące na 6-7 proc. i wielką popularność samego Morawieckiego w elektoracie PiS" – czytamy.

Tygodnik dodał, że w ostatnich dniach spłynęły wyniki kolejnych badań. Rozwój Plus w sondażu dla PiS zanotował 2,8 proc. poparcia. "PiS miało tracić na rzecz Rozwoju Plus 0,7 pkt proc. To bardzo niewiele" – wskazano.

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