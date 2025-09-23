Niemiecki biskup: Nie wycofamy się z błogosławieństw dla homozwiązków

Choć w ostatnim wywiadzie papież Leon XIV skrytykował błogosławienie związków jednopłciowych i zapowiedział, że nauczanie Kościoła w sprawie etyki seksualnej nie zostanie zmienione, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich uważa, że ich ta krytyka nie dotyczy.

W wywiadzie dla Elise Ann Allen papież zauważył, że "w Europie Północnej publikowane są już rytuały błogosławieństw dla »ludzi, którzy się kochają«, jak to określają, co jest sprzeczne z dokumentem zatwierdzonym przez papieża Franciszka, »Fiducia supplicans«, który zasadniczo mówi, że oczywiście możemy błogosławić wszystkich ludzi, ale bez rytualizacji jakiegoś rodzaju błogosławieństwa, ponieważ nie tego naucza Kościół". Leon XIV zauważył również, że kwestie takie jak LGBT polaryzują Kościół, a on nie zamierza kontynuować polaryzacji Kościoła.

Kościół w Niemczech błogosławi pary jednopłciowe

Bp Bätzing stwierdził, że nie rozumie poruszenia, jakie wywołał ostatni wywiad Ojca Świętego. Przypomniał, że Leon XIV nie odwołał dokumentu "Fiducia supplicans". Nie ma więc – jego zdaniem – powodu, by wycofać opracowaną w Niemczech broszurę pn. "Błogosławieństwo daje siłę miłości". Dodał, że w dokumencie niemieckiego episkopatu nie przewidziano gotowych rytuałów. O kształcie błogosławieństwa decydują sami duszpasterze.

Na rozpoczęciu jesiennej sesji episkopatu Niemiec, głos zabrał nuncjusz apostolski w Berlinie abp Nikola Eterović. Podkreślił, że na podstawie dotychczasowych wystąpień Leona XIV można już stwierdzić, że jednym z podstawowych priorytetów jego pontyfikatu będzie troska o jedność Kościoła.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Niemczech przypomniał kilkanaście wypowiedzi Leona XIV na temat jedności. Papież odwołuje się w nich między innymi do swego biskupiego zawołania "In Illo uno unum" – "W Nim jednym stanowimy jedno". To motto jest zaczerpnięte z nauczania św. Augustyna. Jak wyjaśnił sam Leon XIV, nasza jedność zależy od naszego trwania w Jezusie. Im bardziej jesteśmy Mu wierni i posłuszni, tym bardziej jesteśmy zjednoczeni między sobą, jak powiedział abp Eterović, cytując Ojca Świętego.

Jesienna sesja episkopatu Niemiec rozpoczęła się w poniedziałek w Fuldzie i potrwa do czwartku. Biskupi zajmą się między innym procesem synodalnym, kryzysem na Bliskim Wschodzie i przemocą seksualną. Pierwszego dnia obrad bp Bätzing przeciwstawił się rosnącemu antysemityzmowi w Niemczech. Ostro skrytykował Alternatywę dla Niemiec jako "podżegacza do podziałów" i wezwał do niegłosowania na tę partię. Jednocześnie oświadczył, że Kościół musi prowadzić dialog z jej potencjalnymi wyborcami.

Czytaj też:

Leon XIV przyjął prezydenta Niemiec. Rozmowy o Ukrainie i GazieCzytaj też:

Niemcy: Tysiące przeciwników aborcji na Marszu dla Życia