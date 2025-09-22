Leon XIV przyjął prezydenta Niemiec. Rozmowy o Ukrainie i Gazie

Po audiencji prezydent Niemiec spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej na Cmentarzu Teutońskim w Watykanie. – Było to dla mnie i mojej żony wielkim zaszczytem, że zostaliśmy dzisiaj przyjęci przez papieża Leona XIV na audiencji prywatnej. Mieliśmy okazję długo rozmawiać, wymieniać się opiniami, oczywiście na temat sytuacji globalnej, wojny i pokoju oraz sytuacji Kościołów chrześcijańskich – powiedział Frank-Walter Steinmeier, który jest wyznania protestanckiego. Jego żona, Elke, jest katoliczką.

Niemiecki przywódca poinformował, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim wojny na Ukrainie, cierpienia narodu ukraińskiego oraz konieczności osiągnięcia zawarcia rozejmu i sprawiedliwego pokoju. Poruszono także kwestię sytuacji humanitarnej w Gazie.

Papież Leon XIV otrzymał zaproszenie do Niemiec

Prezydent Niemiec podkreślił, że w tych międzynarodowych scenariuszach głos papieża jest bardzo ważny jako czynnik dialogu i mediacji. – Zachęcałem papieża Leona XIV gorąco, by kontynuował tę rolę. I wierzę, że w czasach, kiedy na świecie jest mało mediatorów i postaci, które mogą wywierać wpływ na strony konfliktu, nie możemy obejść się bez pomocy oferowanej przez papieża – podkreślił Frank-Walter Steinmeier.

Przywódca zaprosił Ojca Świętego do odwiedzenia Niemiec. Jak pisał Wojciech Rogacin z Vatican News, Steinmeier otrzymał w prezencie od Leona XIV płaskorzeźbę ze srebra malowaną emalią, przedstawiającą "Mojżesza uratowanego z wód". Dzieło inspirowane było freskiem Rafaela, który znajduje się w drugiej Loggi Pałacu Apostolskiego. Steinmeier z kolei podarował papieżowi kopię partytury "Das wohltemperierte Klavier", zbiór preludiów i fug Johannesa Sebastiana Bacha. Przekazał także wina pochodzące z winnicy benedyktyńskiego klasztoru, dawniej augustiańskiego, św. Hildegardy z Bingen w Eibingen-Rüdesheim w Hesji. Jest to bardzo stara winiarnia monastyczna, którą dziś zarządzają siostry benedyktynki, produkujące wina wysokiej jakości, inspirowane tysiącletnią tradycją związaną z mistyczką i badaczką ziół św. Hildegardą z Bingen.

