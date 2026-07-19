Ucieczka Watykanu przed rzeczywistością. Dlaczego katolicyzm w Europie umiera?
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Religia
  • Paweł LisickiAutor:Paweł Lisicki

Ucieczka Watykanu przed rzeczywistością. Dlaczego katolicyzm w Europie umiera?

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Kościół katolicki. Zdj. ilustracyjne
Kościół katolicki. Zdj. ilustracyjne Źródło: Pexels / ClickerHappy
W dyskusji na temat konsekracji biskupów bez zgody papieża, (a nawet wbrew niej) przez Bractwo świętego Piusa X uderzająca rzeczą był nacisk, jaki przeciwnicy tej decyzji kładli na kwestie prawne, kanoniczne i legalne.

Nie zauważyli, na ile świadomie to inne pytanie, że kluczem dla zrozumienia narodzin Bractwa i jego rozwoju jest dramatyczny kryzys Kościoła od czasów Soboru.

Wielu z krytyków zachowywało się, jakby tę najważniejszą kwestię pomijali, jakby jej nie zauważali, jakby przechodzili nad nią do porządku dziennego. Jakby zapomnieli o pięknych słowach z Ewangelii: „Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień”. (Mt, 7, 18-20). Od Soboru Watykańskiego II minęło wystarczająco dużo czasu, żeby jego dobre owoce się ujawniły. Tym bardziej, że jak twierdzili organizatorzy, miał on przynieść odrodzenie Kościoła i chrześcijaństwa – słynna „wiosnę Kościoła”. Tymczasem, i to jest istota sprawy, zamiast wiosny mamy zimę. Nic lepiej nie obrazuje tego stanu upadku i zapaści, niż dane na temat religijności w Europie.

Źródło: DoRzeczy.pl
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